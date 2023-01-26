У Польщі назвали суму, яку витратили на допомогу біженцям з України — Finance.ua
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У Польщі назвали суму, яку витратили на допомогу біженцям з України

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У Польщі назвали суму, яку витратили на допомогу біженцям з України
У Польщі назвали суму, яку витратили на допомогу біженцям з України
З перших днів повномасштабної російсько-української війни Польща відкрила кордони для українців і прийняла найбільшу кількість біженців. У владі назвали загальну суму за 2022 рік, яку виділила країна на підтримку українців.
Так, за словами заступника очільника Міністерства сім’ї та соцполітики Станіслава Шведа, на допомогу українським біженцям Польща витратила понад 2,6 мільярда злотих у 2022 році. Кошти були надати в рамках соціальних виплат громадянам України, які втекли у пошуках прихистку від війни та перетнули кордон після 24 лютого 2022-го.
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"Міністерство сім’ї та соціальної політики та підконтрольні міністру підрозділи надали кошти для допомоги громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї країни на загальну суму 2 644 394 злотих",— написав Станіслав Швед.

Основні статті витрат Польщі щодо підтримки українців:

  • виплати допомоги з догляду за дитиною;
  • виплати сімейної допомоги;
  • виплати одноразової грошової допомоги у розмірі 300 злотих;
  • виплати у рамках соціальної допомоги (наприклад, для забезпечення харчуванням дітей та молоді, тимчасової допомоги, постійної допомоги, адресної допомоги);
  • фінансування перебування дітей з України, які опинилися під польською системою патронатного виховання.
Станом на зараз у Польщі перебуває понад 1 мільйон біженців з України та ще стільки ж українців, які прибули до країни до 24 лютого 2022 року.
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За матеріалами:
Телеканал 24
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