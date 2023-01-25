Спеціальні виплати на догляд у Польщі 2023: як отримати допомогу — Finance.ua

Спеціальні виплати на догляд у Польщі 2023: як отримати допомогу Сьогодні 19:37 — Особисті фінанси

Спеціальні виплати на догляд у Польщі 2023: як отримати допомогу

У випадку, якщо особа в Польщі йде з оплачуваної роботи для того, аби постійно доглядати за іншою особою з інвалідністю — вона може отримати щомісячні грошові виплати у розмірі 620 злотих. Розповідаємо, як отримати грошову допомогу.

Хто може претендувати на виплати?

Ті особи, які не мають оплачуваної роботи у зв’язку з необхідністю доглядати за людиною з інвалідністю. Це можуть бути родичі по прямій лінії чи брати та сестри людини, що потребує догляду.

Інвалідність та необхідність догляду має бути підтверджена відповідними медичними документами.

Чи мають право іноземці на виплати спеціальної допомоги на догляд? Право на соціальні виплати мають наступні категорії іноземців, що проживають у Польщі:

українці, що мають код PESEL;

іноземці, що мають статус біженця чи додаткового захисту в Польщі;



іноземці, що мають тимчасову посвідку на проживання з метою роботи, що була видана в Польщі або іншій країні ЄС;



іноземці, що мають посвідку на постійне проживання в Польщі або країнах ЄС.



За якими критеріями надаються виплати

Для того, аби претендувати на отримання виплат, сукупний дохід сім’ї особи з інвалідністю має перевищувати 764 злотих на місяць.

Якщо особа, що потребує догляду, неповнолітня, то до сім’ї відносять: власне людину, яка потребує догляду, її батьків (або дружину/чоловіка одного з батьків, якщо вони не живуть разом) та осіб, з яким батьки людини з інвалідністю виховують дитину.

Якщо, особа, що потребує догляду, повнолітня, то до сім’ї відносять: власне людину, яка потребує догляду, її чоловіка чи дружину або особу, з якою людина з інвалідністю виховує дитину.

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Які документи потрібно надати для оформлення виплат

Для отримання соціальних виплат на догляд за особою з інвалідністю в Польщі потрібно надати наступні документи:

— заяву на отримання допомоги подається до міського/сільського управління або управління соціального захисту за місцем проживання. Бланк заяви можна знайти за цим посиланням

— копію листка непрацездатності або довідки про групу інвалідності особи, яка потребує догляду;

— довідку чи декларацію про доходи.

Зверніть увагу, якщо листок непрацездатності виданий особі на певний термін, то ви будете мати право на отримання соціальних виплат на той самий термін.

Кому можуть відмовити

У виплатах по догляду за особою з інвалідністю можуть відмовити у наступних випадках:

особа, що забезпечує догляд, має право на пенсію за віком, соціальну, трудову пенсію або інші регулярні виплати;

особа, що забезпечує догляд, влаштувалася на роботу;



члени сім’ї особи, що потребує догляду, вже отримують інші виплати по догляду на цю особу;



особа, що забезпечує догляд, вже отримує соціальні виплати по догляду в іншій країні.



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