«Нова пошта» анонсувала відкриття відділень у Німеччині та Румунії — Finance.ua
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«Нова пошта» анонсувала відкриття відділень у Німеччині та Румунії

Фондовий ринок
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«Нова пошта» анонсувала відкриття відділень у Німеччині та Румунії
«Нова пошта» анонсувала відкриття відділень у Німеччині та Румунії
Компанія «Нова пошта» планує у квітні відкрити перше відділення в Німеччині, а до липня — в Румунії.
Про це повідомив співвласник компанії Володимир Поперешнюк.
У четвер, 23 лютого, відповідаючи на запитання одного з користувачів, чи є Німеччина у планах компанії, Поперешнюк написав: «Працюємо, відкриття у квітні».
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В іншому коментарі він підтвердив намір Нової пошти вийти на ринок Румунії.
«Відкриття — другий квартал», — написав він. «У нас немає обмежень щодо країн. Якщо буде виходити, відкриємося скрізь», — додав співвласник «Нової пошти».
Нагадаємо, з осені 2022 року й дотепер «Нова пошта» відкрила вже 19 відділень у Польщі. Крім того, в березні перше відділення української компанії відкриють у столиці Литви.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Zaxid.net
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