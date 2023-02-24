«Нова пошта» анонсувала відкриття відділень у Німеччині та Румунії — Finance.ua

«Нова пошта» анонсувала відкриття відділень у Німеччині та Румунії Сьогодні 09:46 — Фондовий ринок

«Нова пошта» анонсувала відкриття відділень у Німеччині та Румунії

Компанія «Нова пошта» планує у квітні відкрити перше відділення в Німеччині, а до липня — в Румунії.

Про це повідомив співвласник компанії Володимир Поперешнюк.

У четвер, 23 лютого, відповідаючи на запитання одного з користувачів, чи є Німеччина у планах компанії, Поперешнюк написав: «Працюємо, відкриття у квітні».

В іншому коментарі він підтвердив намір Нової пошти вийти на ринок Румунії.

«Відкриття — другий квартал», — написав він. «У нас немає обмежень щодо країн. Якщо буде виходити, відкриємося скрізь», — додав співвласник «Нової пошти».

Нагадаємо, з осені 2022 року й дотепер «Нова пошта» відкрила вже 19 відділень у Польщі. Крім того, в березні перше відділення української компанії відкриють у столиці Литви.

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