росії повністю призупинили членство в FATF — Finance.ua

росії повністю призупинили членство в FATF Сьогодні 15:32 — Світ

росії повністю призупинили членство в FATF

Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей FATF у п’ятницю, 24 лютого, повністю призупинила членство росії в організації.

Про це повідомив Єврокомісар з торгівлі Валдіс Домбровскіс у Twitter.

«Ми вітаємо рішення FATF повністю призупинити членство росії. Дії росії неприйнятно суперечать основним принципам FATF, спрямованим на сприяння безпеці, безпеці та цілісності світової фінансової системи», — йдеться у твіті.

За підсумками засідання, що тривало з 22 до 24 лютого, у FATF заявили , що триваюча та посилювана агресивна війна російської федерації проти України суперечить принципам FATF щодо сприяння безпеці та цілісності глобальної фінансової системи та зобов’язанням щодо міжнародного співробітництва та взаємної поваги... У результаті сьогодні Пленарне засідання FATF призупинило членство рф.

Після заяв від березня 2022 року, FATF знову наголосила, що всі юрисдикції повинні бути пильними щодо поточних і нових ризиків від обходу заходів, вжитих проти рф з метою захисту міжнародної фінансової системи.

Довідка Finance.ua:

у жовтні 2022 року Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей FATF ввела нові обмеження проти росії, а саме обмежила її можливості брати участь у роботі організації та заборонила участь у регіональних групах як члена FATF;

Національний банк звернувся до Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) із закликом виключити рф із числа країн-членів та внести до чорного списку Групи.



Економічна Правда За матеріалами:

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