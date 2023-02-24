росії повністю призупинили членство в FATF — Finance.ua
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росії повністю призупинили членство в FATF

Світ
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росії повністю призупинили членство в FATF
росії повністю призупинили членство в FATF
Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей FATF у п’ятницю, 24 лютого, повністю призупинила членство росії в організації.
Про це повідомив Єврокомісар з торгівлі Валдіс Домбровскіс у Twitter.
«Ми вітаємо рішення FATF повністю призупинити членство росії. Дії росії неприйнятно суперечать основним принципам FATF, спрямованим на сприяння безпеці, безпеці та цілісності світової фінансової системи», — йдеться у твіті.
За підсумками засідання, що тривало з 22 до 24 лютого, у FATF заявили, що триваюча та посилювана агресивна війна російської федерації проти України суперечить принципам FATF щодо сприяння безпеці та цілісності глобальної фінансової системи та зобов’язанням щодо міжнародного співробітництва та взаємної поваги... У результаті сьогодні Пленарне засідання FATF призупинило членство рф.
Після заяв від березня 2022 року, FATF знову наголосила, що всі юрисдикції повинні бути пильними щодо поточних і нових ризиків від обходу заходів, вжитих проти рф з метою захисту міжнародної фінансової системи.

Довідка Finance.ua:

  • у жовтні 2022 року Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей FATF ввела нові обмеження проти росії, а саме обмежила її можливості брати участь у роботі організації та заборонила участь у регіональних групах як члена FATF;
  • Національний банк звернувся до Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) із закликом виключити рф із числа країн-членів та внести до чорного списку Групи.
За матеріалами:
Економічна Правда
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