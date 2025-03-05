День финансов: главные заявления Трампа, новая услуга в «Дії», отсрочка от мобилизации в 2025 — Finance.ua

День финансов: главные заявления Трампа, новая услуга в «Дії», отсрочка от мобилизации в 2025 Сегодня 17:30

В среду, 5 марта, Finance.ua анализировал, что ждет нашу страну в ближайшем будущем. Об этом пишем в новой статье:

Трамп выступил в Конгрессе США. Президент США Дональд Трамп заявил, что Президент США Дональд Трамп заявил, что получил письмо от Владимира Зеленского о готовности сесть за стол переговоров по миру в Украине и подписании соглашения о полезных ископаемых.

В то же время Трамп рассмотрит возобновление помощи Украине при условии мирных переговоров, — Белый дом.

Также Трамп надеется сократить госдолг США за счет продажи «золотых карт».

BlackRock покупает порты Панамского канала после давления администрации Трампа.

Скольким украинцам повысили пенсии. 4 марта первые пенсионеры стали 4 марта первые пенсионеры стали получать проиндексированные на 11,5% пенсионные выплаты. В общей сложности с марта увеличенную пенсию будут получать более 10 млн украинцев.

Долги украинцев в Едином реестре должников. Более 164 тысяч новых долгов Более 164 тысяч новых долгов накопили украинцы с декабря 2024 года по март 2025 — за время, которое потребовалось для возобновления работы Единого реестра должников после взлома.

Что будет с экономикой Украины в 2025—2026 гг. Несмотря на разрушительное влияние полномасштабного Несмотря на разрушительное влияние полномасштабного вторжения россии, экономика Украины демонстрирует устойчивость. Прогнозируемый рост ВВП составляет 2,9% в 2025 году и 3,2% в 2026 году. Однако реальный ВВП остается на 17.4% ниже довоенного уровня, что свидетельствует о серьезных структурных проблемах.

Сколько средств привлекло правительство от продажи ОВГЗ. За два месяца 2025 года правительство привлекло от размещения ОВГЗ на аукционах 45 642,3 млн грн и $255,0 млн. На За два месяца 2025 года правительство привлекло от размещения ОВГЗ на аукционах 45 642,3 млн грн и $255,0 млн. На погашение по внутренним долговым государственным ценным бумагам за этот период направлено 59 498,1 млн грн и $353,3 млн.

Шмыгаль: в Украине сократили 30 тысяч чиновников, это помогает экономить госбюджет.

Рейтинг банков Украины по количеству активных карт. Все больше украинцев Все больше украинцев отказываются от наличных денег в пользу безналичных расчетов. Оплата картой или смартфоном стала привычным явлением в магазинах, кафе и даже на рынках. В результате банки активно расширяют карточные портфели, конкурируя за клиентов.

А вот Европейские банки зафиксировали рекордную годовую прибыль.

Бронирование бригад для строительства энергостойких сетей. Операторам и провайдерам Операторам и провайдерам разрешат бронировать всех работников строительных бригад, которые прокладывают устойчивые к обесточиванию интернет-сети по технологии xPON.

Также правительство планирует расширить бронирование сотрудников коммунальных служб до 75%.

Отсрочка от мобилизации в 2025 году. В Министерстве юстиции сообщили, кто имеет право на отсрочку в 2025 году. В Министерстве юстиции сообщили, кто имеет право на отсрочку в 2025 году. Рассказываем об основаниях, порядке подачи заявления и необходимых документах по состоянию на март 2025 года.

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