День финансов: гибкий курс от НБУ, новые правила оплаты проезда в Киеве, выплаты военным — Finance.ua

День финансов: гибкий курс от НБУ, новые правила оплаты проезда в Киеве, выплаты военным Сегодня 17:50

Вторник, 3 октября. Национальный банк с сегодняшнего дня ввел гибкий курс доллара. Рассказываем, что изменилось для населения и как отреагировал рынок.

«Плавающий курс». Национальный банк внедряет управляемую гибкость обменного курса. При управляемой гибкости НБУ будет компенсировать структурную разницу между спросом и предложением валюты . Благодаря этому курс сможет двигаться в обе стороны: как расти, так и снижаться. НБУ обещает ограничивать движения курса, не допуская как значительного ослабления гривны, так и существенного укрепления.

С сегодняшнего дня банки будут продавать и покупать валюту по свободному курсу без ограничения в 1% официального курса, действовавшего с начала войны. Однако присутствие на рынке НБУ приведет к тому, что курс будет близким к тому, который был зафиксирован с июля прошлого года (36,57 грн/доллар).

Начальник департамента казначейства «Глобус Банка» Тарас Лесовой прогнозирует, что введение режима гибкого курса гривны может привести в последующие дни к подорожанию доллара в обменниках, однако это не продлится долго.

Соучредитель monobank Олег Гороховский утверждает, что у Национального банка значительный объем золотовалютных резервов, поэтому он не допустит большой девальвации гривны.

Что же будет дальше с курсом, Finance.ua рассказал в новой статье:

Новые правила оплаты проезда в Киеве. С 4 октября С 4 октября оплата за проезд с банковских карт во всем общественном транспорте будет взиматься не за каждую поездку отдельно, а за каждые две вместе. После первой валидации списание средств не будет происходить сразу, однако после второй поездки будет производиться списание за две валидации одновременно. Если пассажир не совершит вторую поездку до вечера, списание за первую состоится после 21:00.

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Также правительство Германии отправило в Украину новый пакет военной помощи.

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