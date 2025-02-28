День финансов: фискальные чеки нового образца, обновленные правила пересечения границы, начисление субсидий — Finance.ua

День финансов: фискальные чеки нового образца, обновленные правила пересечения границы, начисление субсидий Сегодня 17:45

28 февраля, в последний день зимы, обсуждались различные изменения, которые ждут украинцев: фискальные чеки, пересечение границ, бронирование и получение субсидий.

Фискальные чеки нового образца. С 1 марта в Украине С 1 марта в Украине начнут применять новые формы чеков для регистраторов расчетных операций (РРО). Утвержденная форма фискальных чеков содержит новые обязательные поля. Кроме того, перед номером документа обязательно нужно будет прописывать слово «чек», чтобы покупатели лучше понимали, где он находится.

Пересечение границы военнообязанными. В Украине В Украине изменили правила пересечения границы . Они касаются военнообязанных мужчин, которые перевозят гумпомощь или медицинские грузы. Водители смогут пересечь границу только на общих основаниях. Теперь информацию о таких водителях не будут вносить в систему «Шлях».

Кстати, Министерство культуры планирует нормировать правила пересечения границы для медийных и культурных работников.

Автоматическая проверка уплаты штрафов. В Украине В Украине ввели автоматизированную систему проверки уплаты штрафов, наложенных на иностранных коммерческих перевозчиков, нарушивших правила при пересечении границы. Речь идет о механизме, при котором сотрудники Государственной таможенной службы «видят» неуплаченные штрафы. Соответственно, иностранные перевозчики обязаны уплатить указанные штрафы, чтобы выехать с территории Украины.

Изменения в бронировании. Кабмин Кабмин принял изменения в порядок бронирования военнообязанных и определение критически важных предприятий. Нововведения касаются учета мобилизованных работников после 18 мая 2024 года, отмены 72-часовой проверки для государственных органов при бронировании, сокращения срока аннулирования отсрочки до 5 дней, а также уточнения критериев определения предприятий критически важными.

Санкции США против рф. Президент США Дональд Трамп продлил на год срок действия санкций, введенных ранее против россии из-за войны в Украине, Президент США Дональд Трамп продлил на год срок действия санкций, введенных ранее против россии из-за войны в Украине, говорится в документе Белого дома, переданном в американский Федеральный реестр. Он вступит в силу 28 февраля.

Соглашение с США о полезных ископаемых. Соединенные Штаты Соединенные Штаты надеются получить около 20 млрд долларов от соглашения о редкоземельных ископаемых, и считают, что оно поможет удержать россию от нападения на «американскую собственность».

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Начисление субсидий и пенсий. Сегодня последний день, когда можно подать заявку на выплату 1000 грн по программе «Зимова єПідтримка». Вырученные средства, однако, можно будет потратить до конца этого года. Также правительство Сегодня последний день, когда можно подать заявку на выплату 1000 грн по программе «Зимова єПідтримка». Вырученные средства, однако, можно будет потратить до конца этого года. Также правительство доначислит субсидии людям, которые их не получили из-за несвоевременно предоставленных данных.

Первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак считает, что введение накопительной пенсионной системы может начаться уже со следующего года. Она подчеркнула, что введение накопительной системы будет происходить без усиления налогового давления на налогоплательщиков.

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Потребление электроэнергии в послевоенный период. НЭК «Укрэнерго» НЭК «Укрэнерго» ориентируется на рост потребления электроэнергии в послевоенный период примерно на 2% ежегодно и выход через 15 лет на довоенные показатели, но с другим энергомиксом. Также «Укрэнерго» запускает приложение, которое будет информировать о состоянии электросистемы.

По оценкам ЦЭС, после окончания войны за границу дополнительно могут уехать 290 тыс. украинских мужчин при оптимистическом сценарии, 389 тыс. — при среднем и 532 тыс. — при пессимистическом.

Соглашение с МВФ. Украина рассчитывает достигнуть нового соглашения с Международным валютным фондом уже на этой неделе. Размер кредитной помощи — 15,5 млрд долларов, Украина рассчитывает достигнуть нового соглашения с Международным валютным фондом уже на этой неделе. Размер кредитной помощи — 15,5 млрд долларов, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Собеседники Bloomberg сообщили, что «переговоры» между правительством Украины и МВФ «продвигаются гладко».

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