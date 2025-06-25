День финансов: финансирование армии, налоговый режим для ОПК, штрафы от ТЦК — Finance.ua

День финансов: финансирование армии, налоговый режим для ОПК, штрафы от ТЦК Сегодня 17:45

Среда, 25 июня, отличилась важными решениями в сфере обороны, госбюджета и цифровых сервисов.

Финансирование армии

За первые 5 месяцев этого года правительство выделило на оборону и безопасность Украины около 1 трлн грн. Это 2/3 от всего, что тратится из государственного бюджета. Сегодня правительство одобрило законопроект о внесении изменений в государственный бюджет на 2025 год, предусматривающий увеличение плана расходов бюджета еще на 400 млрд грн.

Кредитование военных

Народный депутат Даниил Гетманцев сообщил об изменениях для военнослужащих и ветеранов по кредитованию. Среди ключевых инициатив — введение фиксированных кредитных лимитов и разработка механизма компенсации банкам за потери, связанные с беспроцентными займами.

Налоговый режим для ОПК

В Верховную Раду внесли пакет законопроектов , которые предусматривают создание специального налогового режима для оборонно-промышленного комплекса. Минобороны сформирует список предприятий, которые станут резидентами Defence City. Эти предприятия получат системную государственную поддержку, среди которой — налоговые льготы, упрощение таможенных процедур и экспортного контроля, а также гарантии информационной и юридической безопасности.

Отпуска военных

Украинское законодательство предусматривает разные виды отпусков для военнослужащих в зависимости от ситуаций. Подавляющее большинство из них предусматривает сохранение начисления денежного довольствия. Об особенностях видов отпусков для военнослужащих — рассказываем здесь

🏄 В современном мире, где тревожность и стресс стали обыденностью, отпуск и отдых — это не просто способ изменить ландшафт за окном. Это важный ресурс для восстановления, перезагрузки и ментального здоровья.

Но, несмотря на это, многие до сих пор убеждены, что это исключительно для тех, у кого есть «лишние» деньги. На самом деле нет. В новой статье Finance.ua собрал практические советы и бюджетные направления, которые помогут путешествовать доступно, интересно и без финансового стресса:

Доверие к банкам

Украинцы стали больше доверять банкам. Показатель доверия стабильно растет на протяжении всех трех лет полномасштабной войны, с 56% в 2021 году до 68% в 2025 году. Появилась новая тенденция — количество людей, открывающих карточные счета по собственной инициативе, растет. Также наблюдается стабильный рост популярности онлайн-банкинга.

Спецтрибунал для россии

На сайте Совета Европы опубликовали финальную версию Устава Специального трибунала по поводу преступления агрессии против Украины, над которым украинская делегация работала более двух лет. Этот документ дает реальный шанс привлечь к ответственности тех, кто развязал войну в Украине.

Новые сервисы от ПФУ, ДТЭК и «Дії»

На портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины в личном кабинете появился новый сервис для пенсионеров — «Моя идентификация». Сервис позволяет убедиться, что идентификация была произведена, поэтому выплаты продолжат начислять.

Со своей стороны ДТЭК Киевские электросети предлагает клиентам новый сервис «Что, как и почему?» в чат-боте у Viber и Telegram. Это цифровой помощник, объясняющий, как действовать в типичных ситуациях взаимодействия с ДТЭК.

В «Дії» скоро появится новая услуга — выписка о несудимости с апостилем. Ее тестирование уже началось . Выписку можно будет оформить онлайн, а оригинал получить по почте.

Штрафы от ТЦК

По данным Опендатабот, с начала 2025 года ТЦК открыли 28 212 административных производств за нарушение правил воинского учета. Только с апреля добавилось более 11 тысяч новых производств. Больше всего дел с начала года было открыто в Киеве — 3 835. Однако рекорд зафиксировали на Черниговщине. Черниговский районный ТЦК открыл сразу 8 дел против одного мужчины — пять из них в апреле, еще три в начале июня.

Проверки для ВПЛ

С 1 июля 2025 года Министерство финансов будет проводить проверки пребывания внутренне перемещенных лиц за границей более 90 дней. После дополнительной проверки этот статус может быть отменен.

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