День финансов: ЕС принял решение о финансировании Украины, в Dragon Capital спрогнозировали курс доллара

ЕС принял решение о финансировании Украины
После 15 часов переговоров в Брюсселе Европейский Союз принял решение о финансировании Украины на 90 миллиардов евро на 2026−27 годы. О решении сообщил президент Европейского совета Антониу Кошта.
- В то же время Президент назвал важной победой решение ЕС по Украине. При этом министр финансов объяснил детали.
- Но две страны не подписали выводы евросаммита об Украине.
- Также Украина получила $125 миллионов от Всемирного банка.
Налоговые каникулы для ФЛП
Налоговые каникулы позволяют предпринимателю в течение 1 месяца не платить отдельные налоги. Воспользоваться этой возможностью могут не все ФЛП, а только предприниматели, отвечающие определенным условиям.
В Dragon Capital спрогнозировали курс доллара
Макроэкономическая ситуация в Украине остается стабильной, несмотря на полномасштабную войну. Доходы государственного бюджета от уплаченных налогов в валютном эквиваленте уже превысили довоенный уровень .
Эксперты дали экономический прогноз на 2026 год
ВВП в 2026 году вырастет до 2,4%, курс будет на уровне 43,2 грн/$, хотя среднегодовой прогноз МВФ пессимистичнее — 45,5 грн/$, а инфляция должна замедлиться до 6,6%.
«Кешбэк для военных частей» в monobank
Военные части, выплачивающие денежное довольствие через зарплатный проект monobank на карты банка, получают 1% кешбэка от фонда денежного довольствия. К примеру, от выплаченных 1 000 000 грн monobank вернет 10 000 грн.
Реальные доходы населения устойчиво растут
Реальные доходы населения устойчиво растут. Повышение зарплат в частном секторе и снижение безработицы поддерживают рост номинальных доходов населения. Параллельно растут сбережения, в том числе сохраняется приток средств населения в банки и в ОВГЗ.
- Кстати, больше половины всех депозитов в банках — более 600 тысяч грн.
