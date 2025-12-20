0 800 307 555
В 2026 году все автостанции в Украине проверят на соблюдение стандартов предоставления услуг

7
В 2026 году все автостанции в Украине проверят на соблюдение стандартов предоставления услуг
В 2026 году все автостанции в Украине проверят на соблюдение стандартов предоставления услуг, Фото: ілюстративне
В 2026 г. Министерство развития общин и территорий инициирует проверку автостанций на соблюдение стандартов, определенных правилами предоставления услуг пассажирского автотранспорта.
Об этом сообщил заместитель министра Сергей Деркач во время форума автобусных перевозок «Соединяя города и людей».
Отмечается, что в этом году был запущен электронный реестр автостанций, что позволило государству верифицировать эту сеть. В нем уже зарегистрировано более 450 автостанций.
Благодаря реестру мы увидели, что более 50% владельцев имеют проблемы с правом собственности и фактически не имеют права осуществлять свою деятельность. В следующем году мы продолжим упорядочивать этот рынок и проведем обследование автостанций, в частности, на соблюдение стандарта предоставления услуг пассажирам этими субъектами хозяйствования.
— отметил Деркач.

Он сказал, что параллельно министерство инициирует законодательные изменения, которыми предлагает обязать органы местного самоуправления обеспечивать и контролировать деятельность автостанций на своей территории.
У нас почти все автостанции частные, но власти на местах должны работать над тем, чтобы обеспечивать хороший сервис для жителей своих общин, которые пользуются автотранспортом. Кроме того, во многих населенных пунктах вообще отсутствуют как таковые организованные места для пассажиров автобусов. Мы хотим, чтобы органы местной власти обеспечивали гражданам качественные услуги по транспортировке и регистрировали новые автостанции.
— подчеркнул замминистра.

