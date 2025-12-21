Налоговая открыла на 35% больше производств в отношении компаний, чем до большой войны — исследование Сегодня 12:05

Налоговая открыла на 35% больше производств в отношении компаний, чем до большой войны — исследование

В этом году Налоговая открыла 25 035 производств против компаний. Это на 35% больше, чем до начала Большой войны, но на 1,7% меньше, чем в прошлом году. Речь идет о делах по взысканию штрафов, налогов и сборов в пользу ГНС.

Об этом говорится в исследовании «Опендатабот».

Регионы-лидеры по количеству дел

По данным аналитиков, в 2025 году каждое четвертое производство против бизнеса открыто в Киеве — 5757 дел от Налоговой.

Также в тройке антилидеров — Днепропетровщина (4 738 производств) и Киевщина (1 467 производств).

Среди компаний, попавших на замечания от ГНС, Деревтехсервис, Кравбуд, редакция городской газеты Кремень и футбольный клуб «Кривбасс». А больше всего производств за все время собралось у Миргородского комбината хлебопродуктов № 1.

Против кого чаще всего открывают дела

Чаще всего в этом году Налоговая открывала производства против бизнеса в сфере оптовой торговли — 5 380 дел или каждое 5 производство.

На втором месте — сельское хозяйство и охота с 2092 производствами. Далее следует сфера строительства: 1 910 дел.

Больше всего дел в 2025 году возбуждено против таких компаний:

частное предприятие Деревтехсервис — 29 производств,

компания Кравбуд — 22,

редакция городской газеты «Кремень» — 20,

футбольный клуб «Кривбасс» — 17.

В исследовании отмечается, что часть дел уже закрыта или погашена, поэтому они не отражаются в актуальном перечне.

Среди компаний с наибольшим количеством активных производств абсолютным лидером является Миргородский комбинат хлебопродуктов № 1 — 79 незакрытых дел. Также в списке компании «Кварсит» (40) и «Лерс» (39).

Больше всего активных производств за все время в Киеве (4 157), на Днепропетровщине (3 931) и Харьковщине (1 418).

Какие бизнесы сейчас освобождены от налоговых обязательств

До этого Finance.ua отмечал , что предприятия и предприниматели, работающие или работавшие на прифронтовых территориях и пострадавшие из-за боевых действий, могут временно не выполнять отдельные налоговые обязательства.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.