День финансов: экономический прогноз на 2025 год, замена банкнот, оценка деловой активности — Finance.ua

День финансов: экономический прогноз на 2025 год, замена банкнот, оценка деловой активности Сегодня 17:35

Сегодня, 1 ноября, мы исследовали, какие изменения ожидают украинцев с началом этого месяца. Более подробно читайте по ссылке:

Нацбанк начал постепенную замену банкнот. Попадая в банки, банкноты номиналами 50 и 200 гривен старого образца не будут больше 🏛️Попадая в банки, банкноты номиналами 50 и 200 гривен старого образца не будут больше возвращаться в обращение, а будут изыматься и передаваться в Национальный банк для дальнейшего их пересчета и утилизации.

Рекомендации банкам относительно уклонения клиентов от уплаты налогов. НБУ предоставил банкам и небанковским финансовым учреждениям рекомендации по выявлению механизмов так называемого «дробления бизнеса». Об этом говорится НБУ предоставил банкам и небанковским финансовым учреждениям рекомендации по выявлению механизмов так называемого «дробления бизнеса». Об этом говорится в сообщении НБУ.

Как украинцы конвертируют гривны в валюту. Анализ гривневой ликвидности банковской системы показывает, что начиная с июля по нетто-результату Анализ гривневой ликвидности банковской системы показывает, что начиная с июля по нетто-результату наблюдается полная конвертация новых поступлений гривневых средств в иностранную валюту.

в то же время НБУ продал рекордные $3,4 млрд на межбанке в октябре.

Экспорт IT-услуг продолжает падать. В сентябре этого года объем IT-экспорта увеличился на 2,4% и составил 519 миллионов долларов. Украинской экономике это 🖥️В сентябре этого года объем IT-экспорта увеличился на 2,4% и составил 519 миллионов долларов. Украинской экономике это принесло на $12 миллионов больше по сравнению с августом 2024 года. Однако третий квартал показал себя хуже всего с начала года.

Кстати, Finance.ua будет делать для вас обзор кредиток с кешбэком, в котором мы расскажем, какие карты в текущем месяце выгодны для тех или иных категорий покупок и как их можно выгодно комбинировать.

Dragon Capital дал экономический прогноз на 2025 год. Как пишет Dragon Capital в своем прогнозе, «основным предположением в базовом Как пишет Dragon Capital в своем прогнозе, «основным предположением в базовом прогнозном сценарии остается продолжение военных действий в 2025 году, сопровождающееся дефицитом электроэнергии и рабочей силы».

В октябре Украина получила от партнеров $1,4 млрд льготного финансирования.

При этом Саудовская Аравия назвала главный риск для мировой экономики в 2025 году.

Бизнес в октябре смягчил оценку деловой активности. Оптимистические Оптимистические прогнозы по международному финансированию, оживление потребительского спроса, стабильная ситуация в энергетике, достаточное предложение товаров и благоприятные погодные условия положительно влияли на ожидания бизнеса.

Киевсовет поддержал докапитализацию «Киевгорстроя». Киевсовет поддержал проект докапитализации ЧАО «ХК «Киевгорстрой» на 2,56 млрд грн, направленный на Киевсовет поддержал проект докапитализации ЧАО «ХК «Киевгорстрой» на 2,56 млрд грн, направленный на возобновление активного строительства жилых комплексов.

🏚️ Регистрация полученных убытков в Международном реестре. Рассказываем о том, кто и когда может обращаться туда с заявлениями. О том, каким образом все это делается, какой алгоритм действий там предусмотрен. И вдобавок, когда и из какого финансирования можно ожидать компенсацию.

Какие посылки не будет принимать Укрпочта с 11 ноября. Компания «Укрпочта» не будет принимать посылки в обычных картонных коробках (не гофрированных), с выпуклыми поверхностями или повреждениями, такими как вмятины, разрывы или пятна. Об этом 🗂️Компания «Укрпочта» не будет принимать посылки в обычных картонных коробках (не гофрированных), с выпуклыми поверхностями или повреждениями, такими как вмятины, разрывы или пятна. Об этом сообщает пресс-служба «Укрпочты».

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.