День финансов: экономический прогноз на 2025 год, замена банкнот, оценка деловой активности — Finance.ua

День финансов: экономический прогноз на 2025 год, замена банкнот, оценка деловой активности
Сегодня, 1 ноября, мы исследовали, какие изменения ожидают украинцев с началом этого месяца. Более подробно читайте по ссылке:
🏛️ Нацбанк начал постепенную замену банкнот. Попадая в банки, банкноты номиналами 50 и 200 гривен старого образца не будут больше возвращаться в обращение, а будут изыматься и передаваться в Национальный банк для дальнейшего их пересчета и утилизации.
📑 Рекомендации банкам относительно уклонения клиентов от уплаты налогов. НБУ предоставил банкам и небанковским финансовым учреждениям рекомендации по выявлению механизмов так называемого «дробления бизнеса». Об этом говорится в сообщении НБУ.
💳 Как украинцы конвертируют гривны в валюту. Анализ гривневой ликвидности банковской системы показывает, что начиная с июля по нетто-результату наблюдается полная конвертация новых поступлений гривневых средств в иностранную валюту.
- в то же время НБУ продал рекордные $3,4 млрд на межбанке в октябре.
🖥️ Экспорт IT-услуг продолжает падать. В сентябре этого года объем IT-экспорта увеличился на 2,4% и составил 519 миллионов долларов. Украинской экономике это принесло на $12 миллионов больше по сравнению с августом 2024 года. Однако третий квартал показал себя хуже всего с начала года.
Кстати, Finance.ua будет делать для вас обзор кредиток с кешбэком, в котором мы расскажем, какие карты в текущем месяце выгодны для тех или иных категорий покупок и как их можно выгодно комбинировать.
Комбинация карт для максимального кешбэка в ноябре🍁
📊 Dragon Capital дал экономический прогноз на 2025 год. Как пишет Dragon Capital в своем прогнозе, «основным предположением в базовом прогнозном сценарии остается продолжение военных действий в 2025 году, сопровождающееся дефицитом электроэнергии и рабочей силы».
- В октябре Украина получила от партнеров $1,4 млрд льготного финансирования.
- При этом Саудовская Аравия назвала главный риск для мировой экономики в 2025 году.
📈 Бизнес в октябре смягчил оценку деловой активности. Оптимистические прогнозы по международному финансированию, оживление потребительского спроса, стабильная ситуация в энергетике, достаточное предложение товаров и благоприятные погодные условия положительно влияли на ожидания бизнеса.
🏢 Киевсовет поддержал докапитализацию «Киевгорстроя». Киевсовет поддержал проект докапитализации ЧАО «ХК «Киевгорстрой» на 2,56 млрд грн, направленный на возобновление активного строительства жилых комплексов.
🏚️ Регистрация полученных убытков в Международном реестре. Рассказываем о том, кто и когда может обращаться туда с заявлениями. О том, каким образом все это делается, какой алгоритм действий там предусмотрен. И вдобавок, когда и из какого финансирования можно ожидать компенсацию.
Повреждено имущество? Алгоритм, как вам подать заявление в Международный реестр убытков
🗂️ Какие посылки не будет принимать Укрпочта с 11 ноября. Компания «Укрпочта» не будет принимать посылки в обычных картонных коробках (не гофрированных), с выпуклыми поверхностями или повреждениями, такими как вмятины, разрывы или пятна. Об этом сообщает пресс-служба «Укрпочты».
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