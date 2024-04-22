День финансов: э-бронирование через «Дія», топ работодатели Украины, способы перевода средств в Польшу — Finance.ua

День финансов: э-бронирование через «Дія», топ работодатели Украины, способы перевода средств в Польшу Сегодня 17:50

В понедельник, 22 апреля, расскажем о новациях для военнообязанных и проблемах украинского бизнеса во время войны.

Электронное бронирование через «Дія». Правительство Правительство пытается запустить новый порядок электронного бронирования сотрудников через «Дія». Постановление не вносит существенных изменений в саму концепцию брони — по-прежнему можно забронировать только 50% военнообязанных сотрудников и только критически важных для экономики предприятий. Главное отличие нового подхода заключается в отказе от бумажного формата бронирования.

ограничениями для уклоняющихся от мобилизации. Новые ограничения будут предусматривать необходимость военно-учетных документов для получения некоторых административных услуг. Кстати, Кабинет Министров работает над новыми. Новые ограничения будут предусматривать необходимость военно-учетных документов для получения некоторых административных услуг.

Привлечение замороженных российских активов. Глава НБУ Андрей Пышный Глава НБУ Андрей Пышный заявил , что есть несколько путей для привлечения замороженных российских активов на помощь Украине. Например, Украина может привлечь ссуду под залог замороженных российских активов.

Трудности компаний. Уже несколько месяцев нехватка кадров является значительной проблемой для украинского бизнеса. Согласно Уже несколько месяцев нехватка кадров является значительной проблемой для украинского бизнеса. Согласно результатам опроса настроений бизнеса, проводимого Институтом экономических исследований и политических консультаций, в марте 2024 года трудности с поиском работников возросли — причем как квалифицированных, так и неквалифицированных.

крупнейшим работодателем Украины стала Укрзализныця — в компании работает 187 620 сотрудников. На втором месте с 44 тысячами рабочих оказался АТБ-маркет. В то же время, по данным Опендатабот,стала Укрзализныця — в компании работает 187 620 сотрудников. На втором месте с 44 тысячами рабочих оказался АТБ-маркет.

Размеры пенсий украинских граждан. По состоянию на 1 апреля в Украине насчитывалось 10,2 млн пенсионеров. По состоянию на 1 апреля в Украине насчитывалось 10,2 млн пенсионеров. Средний размер пенсий сейчас 5743 грн. Только 12% от общего количества пенсионеров получают выплаты более 10 000 грн. Наибольшее количество пенсионеров получают пенсии до 3000 грн.

выплату пенсий в Украине, поскольку американским избирателям сложно объяснить украинскую пенсионную систему. Как пояснила министр социальной политики Оксана Жолнович, помощь от США на 60 млрд долларов не будет направлена ​​на, поскольку американским избирателям сложно объяснить украинскую пенсионную систему.

К чему готовиться летом. Летом Украина Летом Украина может сталкиваться с дефицитом электроэнергии из-за российских ударов по объектам энергетики. НЭК «Укрэнерго» предупредила бизнес и промышленность, что могут применяться графики ограничений. Бытовых потребителей они пока не касаются, кроме Харьковской области.

Привычки, которые помогут с деньгами. Если вы задумываетесь над тем, как улучшить свое финансовое положение, начать экономить, достичь того, чтобы расходы не превышали доходы, пригодятся Если вы задумываетесь над тем, как улучшить свое финансовое положение, начать экономить, достичь того, чтобы расходы не превышали доходы, пригодятся полезные финансовые привычки

ненадежных инвестиционных проектов еще 14 кейсов. Одна из полезных финансовых привычек — инвестиции. Золотое правило хранения денег — деньги должны работать. Но инвестировать тоже нужно уметь. К примеру, инвестиции в сомнительные компании могут привести к потере средств. Кстати, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку включила в списокеще 14 кейсов.

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Перевод средств в Польшу. Сегодня существуют разные способы перевести деньги родным, близким или просто знакомым из Украины в Польшу. Теперь совсем не обязательно, как когда-то передавать деньги с водителем автобуса. В новой статье Finance.ua рассказывает, какие сейчас существуют варианты:

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