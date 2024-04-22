Як покращити своє фінансове становище: корисні звички — Finance.ua

Як покращити своє фінансове становище: корисні звички Сьогодні 08:09 — Особисті фінанси

Як покращити своє фінансове становище: корисні звички

Якщо ви замислюєтесь над тим, як покращити своє фінансове становище, почати заощаджувати, досягнути того, щоб витрати не перевищували доходи, в нагоді стануть корисні фінансові звички. Фахівці Фінкульту поділилися звичками, які допоможуть з фінансами.

Заощаджуйте, не відкладаючи «на потім»

Не варто очікувати, що можливість відкладати кошти з’явиться, коли доходи зростуть. Насправді, це — самообман, бо зазвичай, чим більше людина заробляє, тим більше вона витрачає. Саме тому важливо змінити власне ставлення до витрат.

Спробуйте зробити так: перш ніж витрачати, спочатку відкласти певну суму, заплативши собі на майбутнє.

Сформуйте резервний фонд

Багато людей взагалі не має заощаджень, і це не завжди саме ті, хто мало заробляє. Варто замислитись про важливість створення фінансового резерву і розпочати його формування. Розмір такого фонду повинен забезпечувати збереження звичного рівня життя родини від 3 до 6 місяців.

Вчасно сформований резервний фонд допоможе під час форс-мажорних обставин, і тоді вам не доведеться витрачати кошти, які передбачені на інші статті бюджету.

Контролюйте витрати

Радимо вам вже зараз розпочати облік витрат і доходів. Ця фінансова звичка є корисною та ефективною для управління фінансами родини. Знаючи власні витрати ви зможете планувати бюджет на місяць та рік, знаходити нові шляхи заощадження коштів та отримання прибутків, оцінити загалом ваш фінансовий стан та потенціал.

Позбудьтесь боргових зобов’язань

Коли ми витрачаємо кредитні гроші на поточні потреби, це не тільки не покращує наше життя, а й позбуває нас частини доходу. Перш ніж підписати кредитний договір з банком, порахуйте, яку саме суму вам доведеться повернути. Якщо ви користуєтесь кредитним лімітом з банківських карток — вчасно погашайте заборгованість в межах пільгового періоду.

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