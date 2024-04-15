Час зробити свій депозит сильнішим! Розігруємо 30 призів на 150 000 гривень — Finance.ua

Час зробити свій депозит сильнішим! Розігруємо 30 призів на 150 000 гривень Сьогодні 11:10 — Кредит&Депозит

Час зробити свій депозит сильнішим! Розігруємо 30 призів на 150 000 гривень

Сила і міць — наше все. Прокачайте міць своїх депозитів цієї весни та вигравайте 1 із 30 крутих призів на загальну суму 150 000 гривень у розіграші від сайту про інвестиції та фінанси «Мінфін».

Як стати учасником розіграшу

Розмістіть заявку на участь у програмі «Бонус до депозиту» від «Мінфіну» з 15 квітня по 31 травня включно. Відкрийте депозит на суму від 50 000 грн в одному з банків: Глобус Банк, РВС Банк чи Піреус Банк. Встигніть зробити це до 31 травня. Заповніть форму підтвердження відкриття депозиту на сайті.

Вітаємо, ви автоматично стали учасником розіграшу 1 з 30 призів. Також отримаєте гарантовані бонусні відсотки за програмою «Бонус до депозиту».

А хочете потроїти свій шанс на виграш? Для цього слід розмістити три депозити: один в Банку Глобус, один в РВК Банку та один в Піреус банку. Кілька депозитів, розміщених в одному банку, рахуються за один.

Що розігрують

Загальний призовий фонд розіграшу — 150 000 гривень. Якщо ви виконали всі умови, то можете претендувати на такі призи.

1.💸 Грошові призи на загальну суму 30 000 грн: 1 місце — 10 000 грн, 2 місце — 5 000 грн, 3 місце — 5 000 грн, 4−13 місця — по 1000 грн.

2. 📚 Навчання в Мінфін Академії. Ставши одним із 5 переможців, ви зможете обрати для себе будь-яку програму та детально розібратися в популярних інвестиційних інструментах, дізнатися, скільки та як на них можна заробити.

Мінфін Академія — це зручна онлайн-платформа про інвестиції, що пропонує авторські курси від досвідчених інвесторів та експертів. Навчання відбувається в індивідуальному темпі та в зручний час, з домашніми завданнями та постійною підтримкою кураторів.

3. 🎫 Квитки на конференцію «Жити на відсотки 2024»: 4 офлайн-квитки та 10 онлайн-квитків. Ця масштабна подія збере восени ком’юніті інвесторів та всіх, хто цікавиться можливостями для інвестування в 2024 році. Ви можете детально ознайомитись із трендами й пропозиціями ринку, поставити запитання спікерам та обрати для себе вигідні й перевірені інструменти інвестування. Погляньте, як це було в 2023 році

Як обиратимуть переможців

Імена переможців опублікують протягом 15 робочих днів з моменту проведення розіграшу. Визначать їх за допомогою сервісу Random.org серед усіх учасників, які повністю виконали зазначені вище умови. Перевіряйте електронну пошту — у разі виграшу з вами неодмінно зв’яжуються.

Детальні умови розіграшу розміщені за посиланням

Нехай ваші депозити міцніють, а заощадження примножуються. Бажаємо виграшу!

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