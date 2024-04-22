У якій українській компанії працює найбільше людей (інфографіка) — Finance.ua

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У якій українській компанії працює найбільше людей (інфографіка)

Особисті фінанси
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У якій українській компанії працює найбільше людей (інфографіка)
У якій українській компанії працює найбільше людей (інфографіка)
Опендатабот сформував рейтинг найбільших роботодавців України 2024 року. До переліку потрапили компанії, які мають найбільшу кількість співробітників за даними фінансової звітності Державної служби статистики.
«Понад половина найбільших роботодавців України зареєстрована на Київщині. 9 підприємств з топу потрапили до цьогорічного Індексу Опендатабота як найбільші за обігом бізнеси з бездоганною діловою репутацією», — сказано в повідомленні.

Найбільші роботодавці України

Найбільшим роботодавцем України стала Укрзалізниця — у компанії працює 187 620 співробітників.
На другому місці із 44 тисячами робітників опинився АТБ-Маркет.
Третю сходинку обіймає Укрпошта, де працює 34,7 тисяч співробітників.
Інфографіка: Опендатабот
Інфографіка: Опендатабот
На запит Опендатабота в Укрпошті зазначили, що компанія не проводила масового скорочення персоналу, водночас працює над впровадженням масштабних ініціатив щодо діджиталізації процесів та автоматизації ручних операцій.

Де зареєстровані топ роботодавці

Більшість топових роботодавців України зареєстровані в Києві — 6 компаній. Ще 3 компанії зареєстровані на Дніпропетровщині та одна — у Запорізькій області.

Довідка Finance.ua:

  • голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що держава намагається вивести ринки з тіні та створити рівні умови господарювання для всіх. Це вдалося зробили із торгівлею золотими виробами та в галузі пального;
  • за даними Міграційної платформи EWL, у 2023 році майже 4,8 тисячі українців у Польщі працювали нелегально. Найбільше таких випадків виявлено в будівельній галузі;
  • у німецькому Інституті з дослідження ринку праці та кар'єри пояснили, з якими перешкодами до працевлаштування стикаються українці у Німеччині.
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Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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