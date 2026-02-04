День финансов: доплаты энергетикам, подача налоговой декларации в «Дії», рекордное состояние Маска Сегодня 17:45

Среда, 4 февраля. Кабмин обещает уже в феврале начать начислять доплаты энергетикам, Минобороны расширяет список категорий отсрочек от мобилизации, а в Польше меняют правила трудоустройства иностранцев.

Доплаты энергетикам

Энергетики, работающие в ремонтно-восстановительных бригадах в зимний период, будут получать ежемесячные доплаты в размере 20 тысяч гривен. Как сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, первые выплаты будут начислены в феврале.

Владимир Зеленский подчеркнул , что в Киеве без тепла остаются более 1100 многоэтажек. Работают более 200 бригад, но их количество будет увеличено, чтобы обеспечить ротацию работников, так как люди истощены.

Подача налоговой декларации в «Дії»

В приложении «Дія» запустили бета-тест онлайн-услуги по подаче налоговой декларации об имущественном положении и доходах. Новый сервис позволяет гражданам задекларировать доходы или воспользоваться правом на налоговую скидку без посещения налоговых органов.

Ситуация на рынке криптовалют

Почему биткоин и другие в минусе и чего ожидать дальше, рассказываем в новой статье: Что происходит с крипторынком: почему биткоин и другие в минусе . С абсолютного рекорда биткоин уже потерял более 40%, показав наибольшее падение за последние три года. Альткоины, в подавляющем большинстве, близки к историческим минимумам, а значительная часть из них периодически их обновляет (еще одно дно в подарок). Есть много признаков того, что рынок криптовалют сейчас находится в медвежьей фазе.

Выплата пенсий

Правительство приняло решение , позволяющее пенсионерам вернуть приостановленные выплаты и избежать их остановки в будущем. Речь идет о тех, кто не успел вовремя уведомить Пенсионный фонд о неполучении пенсии от россии — таким пенсионерам продлили срок подачи заявления до 1 апреля 2026 года.

За это время необходимо подать заявление о неполучении выплат от рф, чтобы пенсия и дальше начислялась без перерывов.

Верификация Starlink

Ранее мы сообщали , что Украина вводит «белый список» для терминалов Starlink. Сегодня в Минобороны объяснили , как узнать идентификаторы своего терминала Starlink, чтобы пройти верификацию. Чтобы Starlink продолжал работать без перебоев, необходимо пройти простую подтверждающую процедуру. Для этого нужны два ключевых идентификатора: KIT-номер и UTID.

Отсрочки в «Резерв+»

Минобороны расширило перечень категорий отсрочек от мобилизации, подлежащих автоматическому продлению. Теперь 90% оформленных отсрочек продлеваются без заявлений, справок, очередей и каких-либо дополнительных действий со стороны человека.

Зарплата чиновников

По итогам 2025 года фактическая численность работников государственных органов сократилась на 5,1 тыс. человек, или примерно на 3% по сравнению с 2024 годом со 169,8 тыс. до 164,7 тыс. работников.

На фоне уменьшения численности персонала средняя заработная плата в аппаратах органов центральной власти в 2025 году выросла с 54,4 тыс. грн. в 2024 году до 59,7 тыс. грн.

Первая партия американского LNG в 2026 году

НАК «Нафтогаз Украины» в партнерстве с польским государственным концерном Orlen поставил первую в 2026 году партию американского LNG объемом почти 100 млн куб. м. Этого достаточно для обеспечения газом около 700 тыс. семей в зимний период в течение месяца.

Разрешения на работу в Польше

В Польше готовятся к изменению правил трудоустройства иностранцев. В случае принятия закона с 5 марта 2026 года введут трехлетний переходный период для украинцев, которые уже легально проживают в Польше на основании других разрешений.

Программа экстренной поддержки

Представительство «Эстонского совета по делам беженцев» в Украине начинает реализацию «Программы экстренной поддержки средств к существованию». Отобранные домохозяйства получат денежную помощь до 42 000 грн с целью начать или возобновить экономическую деятельность, что улучшит их средства существования. Условия участия в программе здесь.

Рекордное состояние Маска

Илон Маск стал первым человеком в истории, чье состояние превысило $850 млрд, после заключения соглашения о слиянии между SpaceX и xAI. По подсчетам Forbes, объединение ракетно-космической компании с бизнесом в сфере искусственного интеллекта и социальных платформ увеличило его капитал на $84 млрд до рекордных $852 млрд. Общую стоимость новой структуры оценили примерно в $1,25 трлн.

