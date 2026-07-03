День финансов: дома в селе для ВПЛ, стоимость земли, запросы банка во время финмониторинга Сегодня 17:45

Пятница, 3 июля. Как правильно подготовить ответ на запрос банка и избежать распространенных ошибок? Сколько стоит 1 гектар земли в Украине? Какой депозит выбрать в июле?

👨‍🦽‍➡️ Болезнь или травма могут неожиданно изменить привычную жизнь любой семьи. В такой момент меньше всего есть желание думать о юридических тонкостях, однако именно от них зависит, получит ли человек надлежащие права и финансовое обеспечение.

Недавно в Украине заработала новая система для установления статуса инвалидности, где главное — качество жизни человека и его реальные ограничения. Чтобы помочь разобраться со всеми тонкостями вопроса статуса инвалидности в Украине, Finance.ua создал материал с четким алгоритмом действий и понятными правилами.

В тексте вы найдете ответы на ключевые вопросы:

кто именно вправе оформить инвалидность в 2026 году?

как проходит обновленная процедура?

по каким новым критериям оценивают состояние здоровья?

на какие выплаты, пенсии и льготы от государства можно рассчитывать?

Этот текст — третий материал, выпускаемый в рамках спецпроекта «Финансовая опора», реализуемого при поддержке Института массовой информации (ИМИ) и Министерства иностранных дел Нидерландов.

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Дома для переселенцев

В Украине официально запускается пилотный проект социального жилья для внутренне перемещенных лиц. В рамках программы местные общины будут выкупать свободные дома и предоставлять их переселенцам. На реализацию программы в бюджете на 2026 год уже предусмотрено 1 млрд. грн. Условия участия в проекте остаются достаточно жесткими. Населенные пункты должны соответствовать ряду требований

Запросы банка в ходе финмониторинга

Запрос от банка в рамках финансового мониторинга может получить как бизнес, так и физическое лицо-предприниматель или обычное физическое лицо. От того, насколько полным, логичным и обоснованным будет ответ, часто зависит не только проведение конкретной операции, но и дальнейшее сотрудничество с банком. По ссылке делимся практическими рекомендациями по прохождению процедур финансового мониторинга.

💰 Напоминаем, что Finance.ua каждый месяц готовит текст, в котором рассказывает о лучших (на наш взгляд) вариантах депозитов в национальной валюте на 3, 6 и 12 месяцев. Вся необходимая и актуальная информация для того, чтобы определиться, в каком банке лучше оформить депозит в июле 2026 года, здесь 👇

Стоимость земли в Украине

Через пять лет после открытия рынка земли было заключено более полумиллиона сделок, а цены на сельскохозяйственные участки росли быстрее инфляции. Так, средневзвешенная стоимость одного гектара земли возросла примерно с 30 тыс. грн в 2021 году до почти 66 тыс. грн.

Проверки недвижимого имущества предприятий

Кабинет Министров освободил от проверок недвижимого имущества предприятий, пострадавших в результате российских обстрелов. Решение должно упростить процесс восстановления предприятий, понесших убытки из-за войны. По оценкам правительства, под действие этого решения подпадают десятки тысяч объектов.

Стоимость жилья по программам «єОселя» и «єВідновлення»

Исследование показало , что стоимость жилья, доступного по государственным программам, существенно зависит от региона. Самые дорогие квартиры предлагают в Киеве — средняя цена однокомнатного жилья составляет 94,9 тыс. долларов, что на 13% выше средней рыночной стоимости.

Самое активное жилье по программе «єОселя» украинцы ищут в Киевской области, Киеве, Хмельницкой, Ивано-Франковской и Львовской областях. Спрос на жилье по программе «єВідновлення» значительно ниже.

Зависимость Украины от международной помощи

По итогам первого полугодия 2026 года доходы общего фонда госбюджета выросли более чем на пятую часть, а больше средств государство направило на оборону. В то же время более трети всех невоенных расходов удалось профинансировать благодаря международной поддержке. Так, доходы общего фонда государственного бюджета без учета грантов составили 1,3 трлн. грн., что почти соответствует плановым показателям и на 21,7% превышает результат первого полугодия 2025 года.

Частные денежные переводы в Украине

Объем частных денежных переводов снизился на 6% и составил 0,6 млрд долларов. Заработная плата, получаемая украинцами из-за границы, сократилась на 28,8%. Остальные частные переводы, поступившие через официальные каналы, выросли на 18,9%.

В целом, денежные переводы, присланные по официальным каналам, сократились на 2,6%, тогда как поток через неформальные каналы уменьшился на 11,9% по сравнению с маем прошлого года.

Возвращение украинцев мобилизационного возраста

Украина и Германия обсуждают механизмы возвращения граждан Украины мобилизационного возраста, незаконно уехавших за границу. Комментируя вопрос возвращения незаконно покинувших Украину мужчин мобилизационного возраста, посол Украины в Германии Алексей Макеев подтвердил , что соответствующие механизмы уже прорабатываются, но детали раскрывать не стал.

Выплаты в Польше

Польша расширяет программу финансовой поддержки людям с инвалидностью. Претендовать на выплаты сможет больше людей, а максимальный размер пособия будет достигать 4353 злотых в месяц. Пособие не зависит от уровня дохода или получения других социальных выплат и предназначена для людей, нуждающихся в постоянном уходе и поддержке в повседневной жизни.

Цены на жилье и аренду в ЕС

По данным Евростата, в первом квартале 2026 г. цены на жилье в ЕС выросли на 5,1%. За этот период самый большой рост цен на жилье зафиксирован в Португалии (+10,3%), Болгарии (+9,4%) и Словакии (+9,1%). Франция (-0,5%) и Финляндия (-1,8%) — единственные страны, где цены на жилье упали.

Новая памятная монета НБУ

Ко дню рождения США НБУ выпустил новую серебряную памятную монету «250 лет со дня провозглашения независимости Соединенных Штатов Америки».

На аверсе изображен стилизованный фрагмент развевающегося флага США и слова «Многії літа!». На реверсе монеты рядом изображены монументы «Статуя Свободы» и «Родина-мать» с символическим огнем свободы, олицетворяющим независимость, демократию и общие ценности США и Украины.

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