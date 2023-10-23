День финансов: девятый транш от ЕС, изменения в ПДД, предложения депутатов по налогам для самозанятых лиц — Finance.ua

День финансов: девятый транш от ЕС, изменения в ПДД, предложения депутатов по налогам для самозанятых лиц
Понедельник, 23 октября. В Украине обновили правила дорожного движения и предлагают к неофициально занятым применять спецрежим налогообложения.
Девятый транш макрофина. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Украина получила от Европейского Союза девятый транш макрофинансовой помощи в размере 1,5 млрд евро.
- Добавим, что США планируют снизить размер ежемесячной бюджетной помощи Украине с $1,1 млрд до $825 млн, но предоставят в 2024 году на финансирование дефицита бюджета суммарно $11,8 млрд.
Спецрежим налогообложения для неофициально занятых лиц. Депутаты зарегистрировали законопроект о введении специального режима налогообложения доходов, полученных физическими лицами от осуществления отдельных видов деятельности. Авторы предлагают установить, что доходы, полученные физическим лицом в рамках специального режима, облагаются налогом по ставке 6%.
НБУ ужесточил правила работы финкомпаний. Национальный банк обязал небанковские финансовые учреждения, предоставляющие услуги потребительского кредитования, публиковать на своих сайтах условия займа и его возможные последствия вместе с другой информацией о нем, а также размещать гиперссылку на такую информацию в рекламе на других онлайн ресурсах.
- Также Национальный банк изменил требования к информационному обеспечению банками клиентов относительно банковских и других финансовых услуг.
Рост спроса на кредиты. Украинские банки в третьем квартале зафиксировали рост спроса на корпоративные гривневые кредиты, а также кредиты населению. Также большинство банков ожидает дальнейшего роста корпоративного и розничного кредитного портфелей в следующие 12 месяцев.
Кабмин отменил перепись населения. Кабмин отменил проведение всеукраинской переписи населения, запланированной на 2023 год. Этим вопросом будут заниматься после окончания войны против рф.
В Украине изменили ПДД. Кабинет Министров внес изменения в Правила дорожного движения. Изменения в ПДД Украины призваны привести их в соответствие с европейскими стандартами. Они касаются перевозки детей и порядка использования осветительных приборов.
Отчеты в Минэкономики. Кабинет Министров утвердил порядок предоставления отчетности об осуществлении деятельности по предоставлению услуг по посредничеству в трудоустройстве за рубежом. Так, посредники по поиску работы украинцам за рубежом должны отчитываться в Минэкономики.
В Испании конфисковали похищенное из Украины «скифское золото». Испанская полиция сообщила о конфискации похищенных из Украины старинных золотых изделий стоимостью 60 миллионов евро после того, как стражи порядка поймали воров при попытке продать их в Мадриде. Речь идет об 11 предметах, в целом ювелирных изделиях, включая сложные бусы, браслеты и серьги, которые датируются греко-скифским периодом между 8-м и 4-м веками до нашей эры.
Стоимость аренды квартир в Киеве. В Киеве подорожала аренда квартир. За последние 6 месяцев средняя стоимость аренды выросла почти на 6 500 грн — с 11 142 грн до 17 500 грн. По данным аналитиков, чаще всего 1-комнатные квартиры в Киеве сдают по 10 400 грн, 12 000 грн, а также 15 200 грн.
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