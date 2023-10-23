День финансов: девятый транш от ЕС, изменения в ПДД, предложения депутатов по налогам для самозанятых лиц — Finance.ua

День финансов: девятый транш от ЕС, изменения в ПДД, предложения депутатов по налогам для самозанятых лиц Сегодня 17:50

Понедельник, 23 октября. В Украине обновили правила дорожного движения и предлагают к неофициально занятым применять спецрежим налогообложения.

Девятый транш макрофина. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил , что Украина получила от Европейского Союза девятый транш макрофинансовой помощи в размере 1,5 млрд евро.

Добавим, что США планируют снизить размер ежемесячной бюджетной помощи Украине с $1,1 млрд до $825 млн, но предоставят в 2024 году на финансирование дефицита бюджета суммарно $11,8 млрд.

Спецрежим налогообложения для неофициально занятых лиц. Депутаты Депутаты зарегистрировали законопроект о введении специального режима налогообложения доходов, полученных физическими лицами от осуществления отдельных видов деятельности. Авторы предлагают установить, что доходы, полученные физическим лицом в рамках специального режима, облагаются налогом по ставке 6%.

НБУ ужесточил правила работы финкомпаний. Национальный банк Национальный банк обязал небанковские финансовые учреждения, предоставляющие услуги потребительского кредитования, публиковать на своих сайтах условия займа и его возможные последствия вместе с другой информацией о нем, а также размещать гиперссылку на такую ​​информацию в рекламе на других онлайн ресурсах.

Также Национальный банк изменил требования к информационному обеспечению банками клиентов относительно банковских и других финансовых услуг.

Рост спроса на кредиты. Украинские банки в третьем квартале Украинские банки в третьем квартале зафиксировали рост спроса на корпоративные гривневые кредиты, а также кредиты населению. Также большинство банков ожидает дальнейшего роста корпоративного и розничного кредитного портфелей в следующие 12 месяцев.

Кабмин отменил перепись населения. Кабмин Кабмин отменил проведение всеукраинской переписи населения, запланированной на 2023 год. Этим вопросом будут заниматься после окончания войны против рф.

В Украине изменили ПДД. Кабинет Министров Кабинет Министров внес изменения в Правила дорожного движения. Изменения в ПДД Украины призваны привести их в соответствие с европейскими стандартами. Они касаются перевозки детей и порядка использования осветительных приборов.

Отчеты в Минэкономики. Кабинет Министров Кабинет Министров утвердил порядок предоставления отчетности об осуществлении деятельности по предоставлению услуг по посредничеству в трудоустройстве за рубежом. Так, посредники по поиску работы украинцам за рубежом должны отчитываться в Минэкономики.

В Испании конфисковали похищенное из Украины «скифское золото». Испанская полиция Испанская полиция сообщила о конфискации похищенных из Украины старинных золотых изделий стоимостью 60 миллионов евро после того, как стражи порядка поймали воров при попытке продать их в Мадриде. Речь идет об 11 предметах, в целом ювелирных изделиях, включая сложные бусы, браслеты и серьги, которые датируются греко-скифским периодом между 8-м и 4-м веками до нашей эры.

Стоимость аренды квартир в Киеве. В Киеве В Киеве подорожала аренда квартир. За последние 6 месяцев средняя стоимость аренды выросла почти на 6 500 грн — с 11 142 грн до 17 500 грн. По данным аналитиков, чаще всего 1-комнатные квартиры в Киеве сдают по 10 400 грн, 12 000 грн, а также 15 200 грн.

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