В Іспанії конфіскували викрадене з України «скіфське золото» на 60 млн євро — Finance.ua

В Іспанії конфіскували викрадене з України «скіфське золото» на 60 млн євро
Іспанська поліція повідомила про конфіскацію викрадених з України старовинних золотих виробів вартістю 60 мільйонів євро після того, як правоохоронці спіймали злодіїв при спробі продати їх у Мадриді.
Про це пише «Європейська правда» з посиланням на Reuters.
Деталі: За даними правоохоронців, мова йде про 11 предметів, загалом ювелірні вироби, включаючи складні намиста, браслети й сережки, які датуються греко-скіфським періодом між 8-м і 4-м століттями до нашої ери.
Прикраси були виставлені в одному з київських музеїв у 2009−2013 роках, а в 2016 році їх вивезли контрабандою з України, йдеться в заяві поліції Мадрида.
Як зазначають правоохоронці, на артефакти були підроблені документи, щоб виглядало так, ніби вони належать українській православній церкві. В поліції не уточнюють, про яку саме церкву йде мова.
У межах розслідування, яке розпочалося у 2021 році, було заарештовано трьох громадян Іспанії та двох громадян України, після того, як один з експонатів — золотий пояс з головами баранів — продали на приватному аукціоні в Мадриді.
За повідомленням Нацполіції Іспанії, всі експонати зараз вивчаються в Національному археологічному музеї та в Інституті культурної спадщини Іспанії, тому розслідування залишається відкритим.
Довідка Finance.ua:
- Повідомлялося, що колекція «скіфського золота», яка була виставлена в музеї в Нідерландах у 2014 році, коли рф окупувала Крим, вже найближчим часом повернеться в Україну.
- 9 червня Верховний суд Нідерландів підтримав рішення попередньої інстанції у справі про долю «скіфського золота» і постановив передати його Україні.
Поділитися новиною