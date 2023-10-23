В Іспанії конфіскували викрадене з України «скіфське золото» на 60 млн євро — Finance.ua
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В Іспанії конфіскували викрадене з України «скіфське золото» на 60 млн євро

Світ
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В Іспанії конфіскували викрадене з України «скіфське золото» на 60 млн євро
В Іспанії конфіскували викрадене з України «скіфське золото» на 60 млн євро
Іспанська поліція повідомила про конфіскацію викрадених з України старовинних золотих виробів вартістю 60 мільйонів євро після того, як правоохоронці спіймали злодіїв при спробі продати їх у Мадриді.
Про це пише «Європейська правда» з посиланням на Reuters.
Деталі: За даними правоохоронців, мова йде про 11 предметів, загалом ювелірні вироби, включаючи складні намиста, браслети й сережки, які датуються греко-скіфським періодом між 8-м і 4-м століттями до нашої ери.
Прикраси були виставлені в одному з київських музеїв у 2009−2013 роках, а в 2016 році їх вивезли контрабандою з України, йдеться в заяві поліції Мадрида.
Як зазначають правоохоронці, на артефакти були підроблені документи, щоб виглядало так, ніби вони належать українській православній церкві. В поліції не уточнюють, про яку саме церкву йде мова.
У межах розслідування, яке розпочалося у 2021 році, було заарештовано трьох громадян Іспанії та двох громадян України, після того, як один з експонатів — золотий пояс з головами баранів — продали на приватному аукціоні в Мадриді.
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За повідомленням Нацполіції Іспанії, всі експонати зараз вивчаються в Національному археологічному музеї та в Інституті культурної спадщини Іспанії, тому розслідування залишається відкритим.

Довідка Finance.ua:

  • Повідомлялося, що колекція «скіфського золота», яка була виставлена в музеї в Нідерландах у 2014 році, коли рф окупувала Крим, вже найближчим часом повернеться в Україну.
  • 9 червня Верховний суд Нідерландів підтримав рішення попередньої інстанції у справі про долю «скіфського золота» і постановив передати його Україні.
За матеріалами:
Економічна Правда
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