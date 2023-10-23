США зменшать щомісячну допомогу бюджету України до $825 млн — Finance.ua

США зменшать щомісячну допомогу бюджету України до $825 млн Сьогодні 10:45 — Казна та Політика

США зменшать щомісячну допомогу бюджету України до $825 млн

США зменшать розмір щомісячної бюджетної допомоги Україні з $1,1 млрд до $825 млн, але нададуть в 2024 році на фінансування дефіциту бюджету сумарно $11,8 млрд.

Про це йдеться у запиті адміністрації Байдена до Конгресу щодо екстреного фінансування для допомоги Україні.

«Цей запит надасть $11,8 млрд Фонду підтримки економіки. Фінансування забезпечить 12 додаткових місяців прямої бюджетної підтримки України. Це фінансування, яке поєднується з важливими інвестиціями уряду США в інфраструктуру України та приватний сектор, забезпечить критично важливі ресурси, щоб переконатися, що путіну не вдасться розвалити економіку Україну», — йдеться в повідомленні Білого дому тимчасовому спікеру Палати представників Патріку Макгенрі.

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Підтримка надаватиметься через Світовий банк, як відшкодування дозволених і підтверджених видатків уряду України відповідно до поточної системи умов, розробленої урядом США. Пряма бюджетна підтримка забезпечить працездатність уряду України продовжувати реагувати на критичні потреби, включаючи надання медичної допомоги та освіти, підтримку осіб, переміщених через війну, і сплату своїх зобов’язань першим службам реагування та державним службовцям.

«Цей запит забезпечує плавний перехід від 1,1 мільярда доларів на місяць прямої бюджетної підтримки до 825 мільйонів доларів на місяць», — зазначено в повідомленні.

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Фінансування зменшиться, оскільки дефіцит бюджету України в 2024 році буде менший за дефіцит 2023 року.

«Цей запит на фінансування базується на останній оцінці Міжнародного валютного фонду щодо дефіциту фінансування України на 2024 рік і припущення щодо надійного розподілу тягаря з ЄС, Японією та іншими донорами», — зазначається на сайті Білого дому.

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