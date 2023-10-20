Байден назвав допомогу Україні розумною інвестицією — Finance.ua

Байден назвав допомогу Україні розумною інвестицією
Президент Джо Байден провів своє звернення щодо війни в Ізраїлі та в Україні. Зокрема він анонсував виділення додаткових коштів для двох країн.
Про це повідомляє CNN.
Байден запевнив, що Вашингтон не має наміру припиняти надання допомоги Києву, адже йдеться також і про питання національної безпеки США.
«Ми маємо виділити фінансові кошти для підтримки наших партнерів, включаючи Ізраїль та Україну. Це розумна інвестиція, яка принесе дивіденди наступним поколінням американців», — заявив президент США.
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Деталей щодо обсягу майбутнього бюджетного запиту розкрито не було.
«Я попрошу Конгрес продовжувати спрямовувати зброю Україні, щоб Україна могла зупинити жорстокість Путіна», — додав він.
Нагадаємо, Байден заявив, що має намір просити Конгрес США про «безпрецедентний» пакет підтримки для Ізраїлю.
Довідка Finance.ua:
- Байден планує просити в Конгресу $60 млрд для допомоги Україні. Пакет фінансування ще остаточно не сформовано, проте очікується, що для допомоги Україні президент США вимагатиме виділення $60 млрд;
- решта запиту включатиме приблизно $40 млрд, які планують витратити на допомогу Ізраїлю, Тайваню та на охорону кордону США й Мексики.
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