Байден попросив у Конгресу $24 млрд для України — Finance.ua

Байден попросив у Конгресу $24 млрд для України Сьогодні 12:45 — Казна та Політика

Байден попросив у Конгресу $24 млрд для України

Президент Сполучених Штатів Джозеф Байден звернувся до Конгресу із запитом стосовно додаткового фінансування в розмірі близько 40 млрд доларів. Частина цієї суми піде на допомогу Україні.

Про це повідомила журналістка видання Politico Емма Кейтлін у Twitter в четвер, 10 серпня.

Вона зазначила, що понад 24 мільярдів доларів підуть на допомогу Україні.

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Крім того, 12 мільярдів доларів отримає Федеральне агентство з надзвичайних ситуацій (FEMA).

Іще чотири мільярди доларів підуть на вирішення проблем на південному кордоні країни.

Нагадаємо, що загальний обсяг допомоги, яку США виділяють Україні, перевищила обсяги допомоги будь-якій іншій країні. Ця сума вже сягнула позначки у $66,2 млрд $43,1 млрд — це військова допомога, $20,5 млрд — частка економічної підтримки і ще $2,6 млрд — гуманітарна допомога.

За оцінками Міністерства фінансів, у державному бюджеті на 2024 рік буде закладена сума міжнародної допомоги не менша, ніж цього року.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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