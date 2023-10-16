Скільки безповоротної допомоги Україна отримала від союзників за час великої війни — Finance.ua
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Скільки безповоротної допомоги Україна отримала від союзників за час великої війни

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Скільки безповоротної допомоги Україна отримала від союзників за час великої війни
Скільки безповоротної допомоги Україна отримала від союзників за час великої війни
Україна від початку повномасштабного російського вторгнення залучила близько 65 млрд доларів міжнародної допомоги у вигляді пільгових кредитів та грантів, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Наступного року уряд розраховує отримати ще 42 млрд доларів.
«Слово і діло» проаналізувало, скільки Україна отримала від союзників безповоротної фінансової допомоги за час війни.
Минулого року, з початку повномасштабної війни 24 лютого, Україні надали 14,3 млрд доларів коштів для державного бюджету, які не потрібно повертати.
Найбільший обсяг допомоги надійшов від США — 11,98 млрд доларів. Німеччина виділила 1,28 млрд безповоротної допомоги, Євросоюз — 743,5 млн.
Скільки безповоротної допомоги Україна отримала від союзників за час великої війни
Крім того, в 2022-му допомогу на безповоротній основі Україні надали Італія — 117,2 млн доларів, Британія — 91 млн, Данія — 23,4 млн, Норвегія — 21 млн, Латвія — 16 млн, Литва — 11,7 млн, Австрія — 11 млн, Бельгія — 5 млн, Албанія — 1 млн, Ісландія — 0,5 млн.
Цього року (до середини жовтня) Україна отримала від партнерів 11,07 млрд доларів грантової допомоги, майже всю (10,9 млрд) — від США.
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Німеччина цього року надала Україні 52 млн доларів, які не потрібно повертати, Іспанія — 50,3 млн, Фінляндія — 36 млн, Ірландія — 21 млн, Швейцарія — 10 млн, Бельгія — 3 млн, Ісландія — 2 млн, Естонія — 0, 1 млн.
На відміну від минулого року в 2023-му Україна не отримала безповоротної фінансової допомоги від Євросоюзу, Італії, Британії, Данії, Норвегії, Латвії, Литви, Австрії, Албанії.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Слово і Діло
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