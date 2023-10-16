Скільки безповоротної допомоги Україна отримала від союзників за час великої війни — Finance.ua

Скільки безповоротної допомоги Україна отримала від союзників за час великої війни Сьогодні 17:02

Скільки безповоротної допомоги Україна отримала від союзників за час великої війни

Україна від початку повномасштабного російського вторгнення залучила близько 65 млрд доларів міжнародної допомоги у вигляді пільгових кредитів та грантів, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Наступного року уряд розраховує отримати ще 42 млрд доларів.

«Слово і діло» проаналізувало, скільки Україна отримала від союзників безповоротної фінансової допомоги за час війни.

Минулого року, з початку повномасштабної війни 24 лютого, Україні надали 14,3 млрд доларів коштів для державного бюджету, які не потрібно повертати.

Найбільший обсяг допомоги надійшов від США — 11,98 млрд доларів. Німеччина виділила 1,28 млрд безповоротної допомоги, Євросоюз — 743,5 млн.

Крім того, в 2022-му допомогу на безповоротній основі Україні надали Італія — 117,2 млн доларів, Британія — 91 млн, Данія — 23,4 млн, Норвегія — 21 млн, Латвія — 16 млн, Литва — 11,7 млн, Австрія — 11 млн, Бельгія — 5 млн, Албанія — 1 млн, Ісландія — 0,5 млн.

Цього року (до середини жовтня) Україна отримала від партнерів 11,07 млрд доларів грантової допомоги, майже всю (10,9 млрд) — від США.

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Німеччина цього року надала Україні 52 млн доларів, які не потрібно повертати, Іспанія — 50,3 млн, Фінляндія — 36 млн, Ірландія — 21 млн, Швейцарія — 10 млн, Бельгія — 3 млн, Ісландія — 2 млн, Естонія — 0, 1 млн.

На відміну від минулого року в 2023-му Україна не отримала безповоротної фінансової допомоги від Євросоюзу, Італії, Британії, Данії, Норвегії, Латвії, Литви, Австрії, Албанії.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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