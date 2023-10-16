Новий пакет військової допомоги для України та Ізраїлю перевищить 2 млрд доларів — Білий дім — Finance.ua
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Новий пакет військової допомоги для України та Ізраїлю перевищить 2 млрд доларів — Білий дім

Казна та Політика
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Новий пакет військової допомоги для України та Ізраїлю перевищить 2 млрд доларів — Білий дім
Новий пакет військової допомоги для України та Ізраїлю перевищить 2 млрд доларів — Білий дім
Новий пакет озброєнь для Ізраїлю та України буде значно більшим, ніж 2 млрд доларів.
Про це заявив радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє Reuters.
За його словами, президент США Джо Байден проведе інтенсивні переговори з Конгресом США щодо необхідності схвалення цього пакета.
У зв’язку з тим, що республіканці намагаються обрати спікера Палати представників США після того, як майже два тижні тому прихильники жорсткої лінії партії змістили Кевіна Маккарті, ухвалення законопроєктів відтерміновується.
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Байден розглядає бюджетний запит, що об'єднує допомогу Ізраїлю, Україні та, можливо, Тайваню, щоб підвищити шанси на його затвердження на тлі закликів деяких республіканців урізати кошти для Києва.
Відповідаючи на запитання, чи буде запит на 2 млрд доларів, Салліван заявив: «Цифра буде значно вищою за цю, але, як я вже сказав, вона, безумовно, включатиме необхідне військове обладнання для захисту свободи, суверенітету й територіальної цілісності України, а також для допомоги Ізраїлю в його боротьбі з терористичною загрозою».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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