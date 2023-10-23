Банки по-новому інформуватимуть клієнтів про свої послуги — Finance.ua

Банки по-новому інформуватимуть клієнтів про свої послуги Сьогодні 15:47 — Особисті фінанси

Банки по-новому інформуватимуть клієнтів про свої послуги

Національний банк змінив вимоги до інформаційного забезпечення банками клієнтів щодо банківських та інших фінансових послуг.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Національний банк уточнив вимоги до інформаційного забезпечення банками клієнтів щодо банківських та інших фінансових послуг.

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Зокрема, уточнено:

місце та форма розміщення попереджень про можливі наслідки в разі користування послугами банку на власному вебсайті та в рекламі на інших вебсайтах;

порядок розкриття істотних характеристик банківської послуги на власному вебсайті банку, на інших вебсайтах та в рекламі;

розкриття інформації / поширення реклами про роздрібні продукти, технології та інструменти банку, що існують у формі окремих проєктів (фінтех-проєкт).

Передбачені зміни щодо інформаційного забезпечення сприятимуть усвідомленому прийняттю рішення споживачем про користування послугою банку.

Для банків передбачено перехідний період 1 місяць на приведення своєї діяльності у відповідність до затверджених змін.

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