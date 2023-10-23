Вся інформація про ставки за кредитами в рекламі: НБУ посилив правила роботи фінкомпаній — Finance.ua

Вся інформація про ставки за кредитами в рекламі: НБУ посилив правила роботи фінкомпаній Сьогодні 11:02 — Кредит&Депозит

Вся інформація про ставки за кредитами в рекламі: НБУ посилив правила роботи фінкомпаній

Небанківські фінустанови з 21 жовтня повинні розкривати умови споживчого кредитування на вебсайтах та в рекламі.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

«Національний банк уточнив вимоги до інформаційного забезпечення фінансовими установами споживачів щодо надання послуг споживчого кредитування. Йдеться про порядок та спосіб розкриття істотних характеристик послуги з надання споживчого кредиту на власному вебсайті фінансової установи та в рекламі», — сказано в повідомленні.

Що це означає

Для ефективного інформування споживача на переддоговірному етапі істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту мають розкриватися разом з іншими умовами кредиту, а не приховуватися на вебсторінках та в розділах, не пов’язаних із послугою.

Така ж умова стосується й попереджень споживача про можливі для нього наслідки в разі користування такою фінансовою послугою або невиконання споживачем обов’язків згідно з договором про споживчий кредит.

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У разі розміщення інформації про послугу споживчого кредитування на вебсайтах, які не є власними вебсайтами фінансової установи, кредитодавець забезпечує розміщення разом із рекламною інформацією гіперпосилань на власний вебсайт, де розкрито такі істотні характеристики та попередження щодо послуги з надання споживчого кредиту.

НБУ також уточнив спосіб розкриття характеристик послуги в рекламному макеті

Небанківські фінансові установи, які відповідно до законодавства України мають право надавати споживчі кредити та які до теперішнього часу не реалізували функціонал калькуляторів загальних витрат за послугою з надання споживчого кредиту на власних вебсайтах, зобов’язуються забезпечити розміщення та функціонування таких калькуляторів з 1 січня 2024 року.

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Зміни набирають чинності з 21 жовтня 2023 року.

Передбачено перехідний період 1 місяць на приведення діяльності небанківських фінансових установ у відповідність до затверджених змін.

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