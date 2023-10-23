Посередники з пошуку роботи українцям за кордоном мають звітувати до Мінекономіки — рішення уряду — Finance.ua
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Посередники з пошуку роботи українцям за кордоном мають звітувати до Мінекономіки — рішення уряду

Казна та Політика
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Посередники з пошуку роботи українцям за кордоном мають звітувати до Мінекономіки — рішення уряду
Посередники з пошуку роботи українцям за кордоном мають звітувати до Мінекономіки — рішення уряду
Кабінет Міністрів України затвердив порядок подання звітності про здійснення діяльності з надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном. Він, зокрема, визначає процедуру подання звітності за формою звітності.
Про це йдеться на сайті КМУ.

Кого стосуються зміни

Дія цього порядку поширюється на суб'єктів господарювання, що надають послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, які зареєстровані у встановленому законодавством порядку за видом економічної діяльності з посередництва у працевлаштуванні та включені до відповідного переліку суб'єктів господарювання.

Коли подавати звіти

Згідно з документом, форма звітності № 1-ТМ подається декларантом до Мінекономіки один раз на рік не пізніше 30 січня року, що настає за звітним, та заповнюється за звітний рік (з 1 січня до 31 грудня).
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Неподання або порушення строків подання звітності протягом трьох звітних періодів поспіль є підставою для прийняття рішення про виключення декларанта з переліку суб'єктів господарювання, що надають послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном.

Як подати звіт

Відповідна форма звітності подається особисто декларантом або його уповноваженою особою до Мінекономіки у паперовій формі поштовим відправленням з описом вкладення чи в електронній формі на офіційну електронну адресу Мінекономіки декларантом з обов’язковим накладенням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, згідно з вимогами законодавства у сферах електронної ідентифікації та електронних довірчих послуг, або в електронній формі через портал електронних сервісів Мінекономіки (у разі технічної реалізації).
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