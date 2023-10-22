Більшість мігрантів адаптувалися за кордоном, але бажають повернутися в Україну — Finance.ua
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Більшість мігрантів адаптувалися за кордоном, але бажають повернутися в Україну

Особисті фінанси
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Більшість мігрантів адаптувалися за кордоном, але бажають повернутися в Україну
Більшість мігрантів адаптувалися за кордоном, але бажають повернутися в Україну
Основною причиною переїзду за кордон від початку повномасштабної війни стало питання безпеки та благополуччя сім'ї — про це заявляють майже половина опитаних (45%).
Про це йдеться в опитуванні компанії Gradus Research.
У топі країн, куди мігрували, залишаються Польща (29%), Литва (16%) та Німеччина (10%). І майже дві третини респондентів (62%) констатують, що змогли адаптуватися (повністю або швидше) до життя у країні перебування.
Серед труднощів адаптації найчастіше називають місцеву мову (40%), фінансові труднощі (28%) та пошук житла (24%).
Інфографіка: Gradus Research
Інфографіка: Gradus Research
При цьому аналітики констатують високе бажання українських мігрантів повернутися додому в Україну — наразі частка таких серед опитаних становить 63%, тоді як рік тому була на рівні 67%.
Серед бажаючих повернутися більше третини планують це зробити до кінця 2024 року (39%), іншій третині респондентів (36%) важко визначитися.
Інфографіка: Gradus Research
Інфографіка: Gradus Research

Рівень працевлаштування

Результати опитування демонструють високий рівень працевлаштованості серед українських мігрантів. 70% опитаних мешканців України, які від початку війни перемістилися жити за кордон, наразі мають роботу. 54% працюють у країні перебування, ще 12% працевлаштовані в українських компаніях і працюють віддалено, а 4% працюють дистанційно на іноземну компанію.
Ключовою причиною безробіття серед опитаних українських мігрантів найчастіше є незнання місцевої мови (43%).
Інфографіка: Gradus Research
Інфографіка: Gradus Research

Нова реальність. Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні, чи за кордоном

За матеріалами:
Finance.ua
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