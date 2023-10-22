Більшість мігрантів адаптувалися за кордоном, але бажають повернутися в Україну — Finance.ua

Більшість мігрантів адаптувалися за кордоном, але бажають повернутися в Україну Сьогодні 14:12 — Особисті фінанси

Більшість мігрантів адаптувалися за кордоном, але бажають повернутися в Україну

Основною причиною переїзду за кордон від початку повномасштабної війни стало питання безпеки та благополуччя сім'ї — про це заявляють майже половина опитаних (45%).

Про це йдеться в опитуванні компанії Gradus Research.

У топі країн, куди мігрували, залишаються Польща (29%), Литва (16%) та Німеччина (10%). І майже дві третини респондентів (62%) констатують, що змогли адаптуватися (повністю або швидше) до життя у країні перебування.

Серед труднощів адаптації найчастіше називають місцеву мову (40%), фінансові труднощі (28%) та пошук житла (24%).

Інфографіка: Gradus Research

При цьому аналітики констатують високе бажання українських мігрантів повернутися додому в Україну — наразі частка таких серед опитаних становить 63%, тоді як рік тому була на рівні 67%.

Серед бажаючих повернутися більше третини планують це зробити до кінця 2024 року (39%), іншій третині респондентів (36%) важко визначитися.

Інфографіка: Gradus Research

Рівень працевлаштування

Результати опитування демонструють високий рівень працевлаштованості серед українських мігрантів. 70% опитаних мешканців України, які від початку війни перемістилися жити за кордон, наразі мають роботу. 54% працюють у країні перебування, ще 12% працевлаштовані в українських компаніях і працюють віддалено, а 4% працюють дистанційно на іноземну компанію.

Ключовою причиною безробіття серед опитаних українських мігрантів найчастіше є незнання місцевої мови (43%).

Інфографіка: Gradus Research

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