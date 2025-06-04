День финансов: дефолт Украины по ВВП-облигациям, переход на евро, ТОП-5 городов, где больше всего дорожает жилье — Finance.ua

День финансов: дефолт Украины по ВВП-облигациям, переход на евро, ТОП-5 городов, где больше всего дорожает жилье
В среду, 4 июня, S&P признало дефолт Украины по ВВП-облигациям и одобрен законопроект о добровольной мобилизации мужчин от 60 лет.
Добровольная мобилизация.
Как сообщил нардеп от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко в Тelegram, ВР одобрила в первом чтении законопроект № 13229 о прохождении военной службы по контракту лицами, достигшими 60 лет — предельного возраста пребывания на военной службе.
Переход Украины на евро вместо доллара.
В публичном пространстве все больше говорят о возможном переходе Украины с доллара на евро. Однако ждать скорых изменений не стоит.
Об этом главный экономист Dragon Capital Елена Билан. Она подчеркнула, что Национальный банк не принимает решений наспех и не скрывает, что исследует этот вопрос.
Дефолт Украины по ВВП-облигациям.
Международное рейтинговое агентство S&P Global снизило рейтинг украинских ВВП-облигаций до уровня D (дефолт). Все потому, что государство не заплатило инвесторам $665 млн, которые должно было перечислить 2 июня 2025 года.
ТОП-5 городов, где больше всего дорожает жилье.
Во всех регионах западной Украины активизировалось строительство и выросли цены на новое жилье во время войны. Стоимость квадратного метра выросла в городе с 24 февраля 2022 года до сегодняшнего дня с $520 до $850.
Госслужащим будут по-новому считать зарплаты.
В Украине меняют систему оплаты труда государственных служащих. Соответствующий Закон № 4282 (законопроект № 8222) уже подписал президент Украины.
- Также стало известно, что к 2030 году количество трудоспособного населения сократится до 17,5 млн человек.
👨🚒 Кстати, в новой статье Finance.ua рассказывает, как найти работу в странах ЕС, которые приняли больше всего украинских беженцев: Польше, Германии, Чехии и Испании.
Работа для украинцев в Европе: как найти и что нужно знать
Налоги «съели» доходы банков.
По подсчетам Опендатабот, в 2024 году украинские банки заработали 186,8 млрд грн до налогообложения. Эта сумма почти полностью совпадает с предыдущими данными Нацбанка.
Прогноз курса валют.
В мае 2025 года курс доллара в Украине оставался относительно стабильным, колеблясь в пределах 41,38−41,77 грн/долл. Как комментирует директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько, наблюдались две выразительные «волны».
Депозиты в гривне
С базой фондирования в виде срочных гривневых депозитов и вкладов в июне ситуация будет двойственной. С одной стороны, банковская система остается платежеспособной и сверхликвидной.
Оптоволокно для дронов освободили от таможенных платежей.
Нардепы Верховной Рады 4 июня приняли два законопроекта, которые устанавливают налоговые и таможенные льготы для производителей дронов, управляемых через оптоволоконный кабель.
- Также Рада приняла изменения в Бюджетный кодекс для реализации соглашения об ископаемых.
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