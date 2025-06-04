День финансов: дефолт Украины по ВВП-облигациям, переход на евро, ТОП-5 городов, где больше всего дорожает жилье — Finance.ua

День финансов: дефолт Украины по ВВП-облигациям, переход на евро, ТОП-5 городов, где больше всего дорожает жилье Сегодня 17:31

В среду, 4 июня, S&P признало дефолт Украины по ВВП-облигациям и одобрен законопроект о добровольной мобилизации мужчин от 60 лет.

Добровольная мобилизация.

Как сообщил нардеп от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко в Тelegram, ВР одобрила в первом чтении законопроект № 13229 о прохождении военной службы по контракту лицами, достигшими 60 лет — предельного возраста пребывания на военной службе.

Переход Украины на евро вместо доллара.

В публичном пространстве все больше говорят о возможном переходе Украины с доллара на евро. Однако ждать скорых изменений не стоит.

Об этом главный экономист Dragon Capital Елена Билан. Она подчеркнула, что Национальный банк не принимает решений наспех и не скрывает, что исследует этот вопрос.

Дефолт Украины по ВВП-облигациям.

Международное рейтинговое агентство S&P Global снизило рейтинг украинских ВВП-облигаций до уровня D (дефолт). Все потому, что государство не заплатило инвесторам $665 млн, которые должно было перечислить 2 июня 2025 года.

ТОП-5 городов, где больше всего дорожает жилье.

Во всех регионах западной Украины активизировалось строительство и выросли цены на новое жилье во время войны. Стоимость квадратного метра выросла в городе с 24 февраля 2022 года до сегодняшнего дня с $520 до $850.

Госслужащим будут по-новому считать зарплаты.

В Украине меняют систему оплаты труда государственных служащих. Соответствующий Закон № 4282 (законопроект № 8222) уже подписал президент Украины.

Также стало известно, что к 2030 году количество трудоспособного населения сократится до 17,5 млн человек.

👨‍🚒 Кстати, в новой статье Finance.ua рассказывает, как найти работу в странах ЕС, которые приняли больше всего украинских беженцев: Польше, Германии, Чехии и Испании.

Налоги «съели» доходы банков.

По подсчетам Опендатабот, в 2024 году украинские банки заработали 186,8 млрд грн до налогообложения. Эта сумма почти полностью совпадает с предыдущими данными Нацбанка.

Прогноз курса валют.

В мае 2025 года курс доллара в Украине оставался относительно стабильным, колеблясь в пределах 41,38−41,77 грн/долл. Как комментирует директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько, наблюдались две выразительные «волны»

Депозиты в гривне

С базой фондирования в виде срочных гривневых депозитов и вкладов в июне ситуация будет двойственной. С одной стороны, банковская система остается платежеспособной и сверхликвидной.

Оптоволокно для дронов освободили от таможенных платежей.

Нардепы Верховной Рады 4 июня приняли два законопроекта, которые устанавливают налоговые и таможенные льготы для производителей дронов, управляемых через оптоволоконный кабель.

Также Рада приняла изменения в Бюджетный кодекс для реализации соглашения об ископаемых.

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