У Dragon Capital прокоментували можливий перехід України на євро замість долара — Finance.ua
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У Dragon Capital прокоментували можливий перехід України на євро замість долара

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У Dragon Capital прокоментували можливий перехід України на євро замість долара
У Dragon Capital прокоментували можливий перехід України на євро замість долара
У публічному просторі дедалі більше говорять про можливий перехід України з долара на євро. Однак очікувати швидких змін не варто.
Про це головна економістка Dragon Capital Олена Білан заявила під час конференції Forbes Ukraine.
Вона наголосила, що Національний банк не ухвалює рішень поспіхом і відкрито комунікує, що досліджує це питання.

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Так, раніше голова НБУ Андрій Пишний наголошував, що «ця робота складна і вимагає високоякісної, різнобічної підготовки». За його словами, долар домінує в міжнародній торгівлі та становить більшість світових резервів.
З таким твердженням виступила й Олена Білан. Вона наголосила, що потрібно розуміти, що долар і надалі залишатиметься ключовою світовою валютою ще довгий час. «Цей статус підтримують розвинені фінансові ринки США, глибина яких в рази переважає глибину ринків будь-якої іншої країни, та домінування долара в світовій торгівлі», — зазначила експертка.
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Вона додала, що приблизно 80% транзакцій через систему SWIFT проходять саме в доларах.
Заступник голови правління НБУ Сергій Ніколайчук раніше заявив, що після набуття Україною членства в Європейському Союзі Національний банк повинен буде змінити курсоутворювальну валюту — з долара на євро. Також Ніколайчук додав, що протягом наступних 10−15 років НБУ буде оцінювати, наскільки Україна готова відмовитися від гривні на користь євро.
Як у Нацбанку неодноразово наголошували, що перехід на євро як основної курсоутворюючої валюти не відбудеться найближчим часом. Передусім тому, що роль долара у розрахунках на міжбанківському ринку наразі залишається домінуючою.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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