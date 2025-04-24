Що робити з доларом і євро — порада економіста — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Що робити з доларом і євро — порада економіста

Валюта
141
Що робити з доларом і євро — порада економіста
Що робити з доларом і євро — порада економіста
Світові ринки продовжують реагувати на дії Вашингтона з тривогою. Після турбулентної риторики Трампа щодо мит, торгівлі та стратегічних альянсів, до порядку денного додається ще одна загроза — стабільність долара. Будь-яке коливання головної резервної валюти світу — це не лише виклик для США, а й для всієї глобальної економіки. Як це позначиться на Україні?
Читайте також
Про це роказав економіст Едуард Каражия.
На думку експерта, світова економіка давно звикла до американського експорту як до дорогого, але надійного. І зміна ціни на кілька відсотків не змінить глобальний розклад сил. Ба більше, такі дії лише підірвуть довіру до самого долара як до стабільної резервної валюти.
«Є враження, що США хочуть повторити модель Китаю — девальвувати валюту, щоб підтримати експорт. Але американські товари апріорі дорогі. Зробити їх на 5−10% дешевшими нічого не змінить», — каже економіст Едуард Каражия.
Долар — досі головна резервна валюта, тож будь-які маніпуляції з його курсом мають глобальні наслідки. Якщо він почне девальвувати — постраждають не лише Сполучені Штати. Ризики занадто високі, щоби допустити експерименти з курсом.
Читайте також

Купляти долар чи ні

На тлі таких коливань експерти радять все ж таки слідкувати за курсом валют. Адже це хороший привід для створення валютної подушки. Долар, попри все, залишається одним з орієнтиром на ринку. І не виключено, що після турбулентності він з часом, знову зміцниться.
«Якщо у вас є вільна гривня — не виключайте купівлю долара. Потрібно зараз купувати його, поки він коштує дешевше, тому що я впевнений, Сполучені Штати — це велика країна і велика економіка. Однозначно долар буде коштувати стільки, скільки він коштував вчора чи позавчора, коли він був на максимумі», — каже експерт.
За матеріалами:
Novyny.live
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems