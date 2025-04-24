Що робити з доларом і євро — порада економіста Сьогодні 19:45 — Валюта

Що робити з доларом і євро — порада економіста

Світові ринки продовжують реагувати на дії Вашингтона з тривогою. Після турбулентної риторики Трампа щодо мит, торгівлі та стратегічних альянсів, до порядку денного додається ще одна загроза — стабільність долара. Будь-яке коливання головної резервної валюти світу — це не лише виклик для США, а й для всієї глобальної економіки. Як це позначиться на Україні?

Про це роказав економіст Едуард Каражия.

На думку експерта, світова економіка давно звикла до американського експорту як до дорогого, але надійного. І зміна ціни на кілька відсотків не змінить глобальний розклад сил. Ба більше, такі дії лише підірвуть довіру до самого долара як до стабільної резервної валюти.

«Є враження, що США хочуть повторити модель Китаю — девальвувати валюту, щоб підтримати експорт. Але американські товари апріорі дорогі. Зробити їх на 5−10% дешевшими нічого не змінить», — каже економіст Едуард Каражия.

Долар — досі головна резервна валюта, тож будь-які маніпуляції з його курсом мають глобальні наслідки. Якщо він почне девальвувати — постраждають не лише Сполучені Штати. Ризики занадто високі, щоби допустити експерименти з курсом.

Читайте також Євро встановив новий рекорд: офіційний курс валют на вівторок

Купляти долар чи ні

На тлі таких коливань експерти радять все ж таки слідкувати за курсом валют . Адже це хороший привід для створення валютної подушки. Долар, попри все, залишається одним з орієнтиром на ринку. І не виключено, що після турбулентності він з часом, знову зміцниться.

«Якщо у вас є вільна гривня — не виключайте купівлю долара. Потрібно зараз купувати його, поки він коштує дешевше, тому що я впевнений, Сполучені Штати — це велика країна і велика економіка. Однозначно долар буде коштувати стільки, скільки він коштував вчора чи позавчора, коли він був на максимумі», — каже експерт.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.