Якщо долар продовжить падіння: що буде (2 варіанти) — Finance.ua

Якщо долар продовжить падіння: що буде (2 варіанти) Сьогодні 09:04 — Валюта

Якщо долар продовжить падіння: що буде (2 варіанти)

Зниження інтересу світових інвесторів та центральних банків розвинених країн до долара як засобу для розрахунків на фондовому та сировинному ринках, на тлі понад $36 трлн американського зовнішнього боргу, — дуже небезпечний мікс для США.

Адже Америка десятиліттями жила за рахунок такого товарного кредиту та припливу капіталів інвесторів саме в американські активи та цінні папери. Про це пише Мінфін.

Тому падіння довіри до американської політики призводить до зниження довіри й до долара. Те, що відбувається зараз, — це не євро та інші валюти зміцнюються щодо долара, а американська валюта слабшає щодо валют інших розвинутих країн.

Варіант 1: євро, як нова світова валюта

На тлі долара, який слабшає, євро справді виглядає потенційним кандидатом на роль нової світової валюти. І це попри те, що економіка ЄС демонструє досить посередні показники, а боротьба з інфляцією не дала ще бажаних результатів.

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Серйозним «мінусом» для економіки ЄС та євровалюти, як можливої нової світової валюти, можна вважати збереження залежності від цін на енергоносії, нерівномірність економічного розвитку членів ЄС із очевидними аутсайдерами та лідерами, які тягнуть основний економічний «віз», а також війну росії проти України, яка вирує біля його кордонів.

Серед «плюсів» євро можна назвати відносну передбачуваність дій ЄЦБ, плани щодо активізації ВПК Європи в межах 800 млрд євро (у тому числі й спільно з Україною), ємний ринок товарів та послуг та вже понад 30-річний досвід інтеграції членів Євросоюзу, що є важливим для управління на макроекономічному рівні.

Щоб зробити євро повноважною світовою альтернативою долару, Євросоюз має ще довести іншим країнам (особливо ОПЕК, основним золотодобувним гравцям та головним операторам ринків сировини), що ЄЦБ здатний давати раду тим викликам, які зараз вирішує Федрезерв. А також пройти перевірку на міцність реакцій на це фондового та валютного ринків. Поки що, в принципі, все це «зав'язано» на ФРС США та американському фондовому ринку, який у рази більший за європейський.

Варіант 2: долар зберігає світове панування

США проходять всі «випробування» агресивною та імпульсивною торговельною геополітикою Трампа, знаходять компроміс із основними світовими гравцями, насамперед із Китаєм, припиняють «гнітити всіх і вся» і залишаються визнаним світовим економічним лідером зі стабільною економічною та валютною політикою.

При цьому залишаються головним світовим арбітром у спірних питаннях між країнами та забезпечують збереження стабільного та міцного світового правопорядку із безпекою для всіх країн. У цій ситуації події навколо війни рф проти України та справедливе її завершення — один із важливих іспитів на світове лідерство для нової американської адміністрації. У цьому випадку, долар залишається глобальною світовою валютою, але з більш «людською» політикою свого емітента.

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У будь-якому разі, війна в Україні та тарифні війни змінили світ. І до колишнього формату світового економічного, валютного та геополітичного порядку людство вже не повернеться.

Озвучені деякими аналітиками прогнозні рівні в 1,20 долара за євро вже найближчим часом я вважаю дещо завищеними. Занадто сильне зміцнення євро щодо долара призводить до зниження конкурентоспроможності європейських товарів на американському ринку за рахунок як мит Трампа, так і за рахунок, власне, зростання вартості цих товарів у доларовому еквіваленті.

Тому Євросоюз та ЄЦБ докладатимуть усіх зусиль для того, щоб євровалюта не продовжувала активно зміцнюватися відносно інших валют — насамперед долара.

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