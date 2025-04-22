Євро встановив новий рекорд: офіційний курс валют на вівторок — Finance.ua
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Євро встановив новий рекорд: офіційний курс валют на вівторок

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Євро встановив новий рекорд: офіційний курс валют на вівторок
Євро встановив новий рекорд: офіційний курс валют на вівторок
Національний банк України встановив на вівторок, 22 квітня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,38 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 2 копійки, порівняно з попереднім показником.
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Як повідомляється на сайті регулятора, щодо європейської валюти гривня різко послабила позиції. Офіційний курс євро на вівторок установлено на рівні 47,77 грн за один євро, тобто гривня втратила одразу 74 копійки й оновила історичний максимум.
На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,43−41,46 грн/дол., а євро — 47,79/47,80 грн/євро.
В обмінниках України сьогодні середній курс долара становив 41,10 грн/дол., а продати долар можна було за курсом 40,95 гривні. Водночас курс готівкового євро становив 47,32 грн/євро, а курс продажу — 46,87 грн/євро.
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Зі свого боку «ПриватБанк» встановив на сьогодні курс долара до гривні на рівні 41,55 гривні за долар, а курс євро — 47,90 гривні.
Варто зазначити, що золото сягнуло рекордного максимуму через побоювання з приводу зростання світової економіки на тлі торговельної війни між США і Китаєм. Водночас долар продовжив падіння і досяг трирічного мінімуму.
За матеріалами:
УНІАН
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