«Без різких рухів» — експертка дала прогноз курсу валют Сьогодні 10:06 — Валюта

«Без різких рухів» — експертка дала прогноз курсу валют, www.freepik.com

У травні 2025 року курс долара в Україні залишався відносно стабільним, коливаючись у межах 41,38−41,77 грн/дол.

Як коментує директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Анна Золотько, спостерігалися дві виразні «хвилі»:

на початку місяця — падіння до 41,38/41,44 грн/долар, потім підйом до 41,74/41,7650 грн/дол.

та наприкінці травня — котирування повернулися до позначки 41,62/41,67 грн/дол.

Середина місяця, з 9-го по 26-е травня, проходила у відносній стабільності з коридором 41,38−41,63 грн/дол.

Щодо курсу наприкінці травня, то він майже не відрізняється від значень наприкінці квітня — тобто різких рухів курсу не було, можна сказати, що це локальні коливання в межах невеликого коридору, без значних трендів до різкого укріплення чи ослаблення гривні.

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Пара гривня/євро

Тут офіційний курс змінювався динамічніше, що пов’язано з поєднанням міжнародних і внутрішніх чинників. На початку травня значний вплив мало посилення розмов про американські мита та передумови можливого перегляду керівництва ФРС США, що й дало стрибок котирувань євро на міжнародних ринках та, як наслідок, в Україні. Також на курс впливали ціни на газ і нафту, які перебували на досить високих рівнях.

У травні 2025 року НБУ збільшив продаж валюти на міжбанку до 2,92 млрд доларів США, що на 30% більше, ніж у квітні, проте це не найвищий показник року.

Січень — $3,75 млрд;

Лютий — $3,1 млрд;

Березень — $2,6 млрд;

Квітень — $2,2 млрд.

Як зазначила експертка, станом на 1 травня 2025 року міжнародні резерви України становили 46,68 млрд доларів США, що на 10,2% або приблизно 4,29 млрд доларів більше порівняно з попереднім місяцем.

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Це зростання було зумовлене значними надходженнями від міжнародних партнерів, зокрема від Європейського Союзу в межах інструменту Ukraine Facility та ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA); через рахунки Світового банку. Цей рівень резервів є найвищим з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.

То ж, зважаючи на високий рівень міжнародних резервів, активну підтримку з боку міжнародних партнерів та ефективну політику валютних інтервенцій, НБУ має необхідні інструменти для підтримки валютного ринку України у червні 2025 року.

НБУ прогнозує, що до кінця 2025 року обсяг зовнішнього фінансування може досягти $55 млрд, що дозволить перекрити потреби валютного ринку та підтримувати стабільність гривні. Не очікуємо більшу, ніж на 1% різницю між офіційним та готівковим курсами.

Нагадаємо, після набуття Україною членства в Європейському Союзі Національний банк України повинен буде змінити курсоутворювальну валюту — з долара на євро. Про це заявив заступник голови правління НБУ Сергій Ніколайчук.

«Вивчаємо це питання, аналізуємо плюси-мінуси. Але в короткостроковій перспективі таке питання не стоїть», — додав він.

Довідка Finance.ua:

Головний чинник, який оберігає валютний ринок від надмірних стрибків — це надходження великих обсягів міжнародної фінансової допомоги. Про розповів ректор Міжнародного інституту бізнесу, колишній заступник голови НБУ Олександр Савченко.

Голова НБУ Андрій Пишний раніше повідомляв, що Україна починає розглядати відхід від долара США та можливість тіснішої прив’язки своєї валюти до євро на тлі розколу світової торгівлі та зростаючих зв’язків з Європою. «Ця робота складна і вимагає високоякісної, різнобічної підготовки», — зазначив Пишний.

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