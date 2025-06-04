«Без різких рухів» — експертка дала прогноз курсу валют
У травні 2025 року курс долара в Україні залишався відносно стабільним, коливаючись у межах 41,38−41,77 грн/дол.
Як коментує директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Анна Золотько, спостерігалися дві виразні «хвилі»:
- на початку місяця — падіння до 41,38/41,44 грн/долар, потім підйом до 41,74/41,7650 грн/дол.
- та наприкінці травня — котирування повернулися до позначки 41,62/41,67 грн/дол.
Середина місяця, з 9-го по 26-е травня, проходила у відносній стабільності з коридором 41,38−41,63 грн/дол.
Щодо курсу наприкінці травня, то він майже не відрізняється від значень наприкінці квітня — тобто різких рухів курсу не було, можна сказати, що це локальні коливання в межах невеликого коридору, без значних трендів до різкого укріплення чи ослаблення гривні.
Пара гривня/євро
Тут офіційний курс змінювався динамічніше, що пов’язано з поєднанням міжнародних і внутрішніх чинників. На початку травня значний вплив мало посилення розмов про американські мита та передумови можливого перегляду керівництва ФРС США, що й дало стрибок котирувань євро на міжнародних ринках та, як наслідок, в Україні. Також на курс впливали ціни на газ і нафту, які перебували на досить високих рівнях.
У травні 2025 року НБУ збільшив продаж валюти на міжбанку до 2,92 млрд доларів США, що на 30% більше, ніж у квітні, проте це не найвищий показник року.
- Січень — $3,75 млрд;
- Лютий — $3,1 млрд;
- Березень — $2,6 млрд;
- Квітень — $2,2 млрд.
Як зазначила експертка, станом на 1 травня 2025 року міжнародні резерви України становили 46,68 млрд доларів США, що на 10,2% або приблизно 4,29 млрд доларів більше порівняно з попереднім місяцем.
Це зростання було зумовлене значними надходженнями від міжнародних партнерів, зокрема від Європейського Союзу в межах інструменту Ukraine Facility та ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA); через рахунки Світового банку. Цей рівень резервів є найвищим з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.
То ж, зважаючи на високий рівень міжнародних резервів, активну підтримку з боку міжнародних партнерів та ефективну політику валютних інтервенцій, НБУ має необхідні інструменти для підтримки валютного ринку України у червні 2025 року.
НБУ прогнозує, що до кінця 2025 року обсяг зовнішнього фінансування може досягти $55 млрд, що дозволить перекрити потреби валютного ринку та підтримувати стабільність гривні. Не очікуємо більшу, ніж на 1% різницю між офіційним та готівковим курсами.
Нагадаємо, після набуття Україною членства в Європейському Союзі Національний банк України повинен буде змінити курсоутворювальну валюту — з долара на євро. Про це заявив заступник голови правління НБУ Сергій Ніколайчук.
«Вивчаємо це питання, аналізуємо плюси-мінуси. Але в короткостроковій перспективі таке питання не стоїть», — додав він.
Довідка Finance.ua:
- Головний чинник, який оберігає валютний ринок від надмірних стрибків — це надходження великих обсягів міжнародної фінансової допомоги. Про розповів ректор Міжнародного інституту бізнесу, колишній заступник голови НБУ Олександр Савченко.
- Голова НБУ Андрій Пишний раніше повідомляв, що Україна починає розглядати відхід від долара США та можливість тіснішої прив’язки своєї валюти до євро на тлі розколу світової торгівлі та зростаючих зв’язків з Європою. «Ця робота складна і вимагає високоякісної, різнобічної підготовки», — зазначив Пишний.
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