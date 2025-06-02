Чого очікувати від курсу цього тижня — думка банкірки Сьогодні 14:00 — Валюта

Чого очікувати від курсу цього тижня — думка банкірки

Валютний ринок позитивно сприйняв пом’якшення Національним банком валютного нагляду за експортними операціями.

Про це розповіла член правління, директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько у коментарі Finance.ua.

Початок останнього тижня травня на валютному ринку відзначився ростом попиту на іноземну валюту, який досяг свого піку у середу, та до кінця тижня попит потроху спав.

Загалом офіційний курс Національного банку був таким:

26 травня — 41,5094 грн/$;

27 травня — 41,5707 грн/$;

28 травня — 41,6758 грн/$;

29 травня — 41,5903 грн/$;

30 травня — 41,5285 грн/$.

На готівковому ринку не відчувалося значного збільшення попиту з боку населення, тому й середні курси купівлі/продажу у касах банків відрізнялись несуттєво: найдорожчим долар був у вівторок та складав 41,20−41,77 грн/$. В понеділок та четвер купівля-продаж валюти були на рівні 41,14−41,70 грн/$, а на кінець тижня закріпились на 41,15−41,71 грн/$.

Загалом різниця між офіційним і готівковим значенням цього тижня була нижчою за цільовий показник (1%) та складала приблизно 0,4%, що свідчить про відносно стабільний валютний ринок.

На валютному ринку України спостерігалось коливання гривні. Відкривався тиждень зі значень 41,50−41,52 грн/$, та вже після обіду 26 травня котирування досягали 41,63 грн/$, до вечора котирування несуттєво, але знизилися — до 41,61 грн. У вівторок у середині дня котирування досягли 41,71 грн/$ — максимуму тижня, проте вже з середи, 28 травня, котирування відступили з 41,68 грн/$ до 41,53 грн/$ наприкінці дня. Протягом четверга та п’ятниці ринок відкочувався та був на позначках 41,53 грн/$ вранці 29-го травня і 41,45 грн/$ зранку у п’ятницю, проте тиждень закінчив на котируваннях 41,6 грн/$.

Обсяги продажів регулятора були на середньорічному рівні: чистий розмір інтервенцій з 26 по 30 травня більший на 6% порівняно з попереднім тижнем: $623,20 млн проти $618,40.

Загалом, валютний ринок залишався контрольованим, без суттєвих девальваційних ризиків, а гривня — відносно стабільною.

Ринок позитивно сприйняв пом’якшення Національним банком валютного нагляду за експортними операціями. Відповідні оновлення підстав для завершення банками валютного нагляду за операціями українських компаній з експорту товарів набрали чинності 31 травня.

На початку червня можна очікувати рівного курсу валюти з невеликими коливаннями через відсутність значних ризиків для валютного ринку.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд покращив прогноз курсу долара до гривні до 2030 року. Долар коштуватиме 50 гривень лише у 2029 році. Згідно з розрахунками МВФ, середньорічний курс гривні до долара становитиме:

2025 рік — 42,5 грн/дол. (прогноз за жовтень минулого року — 45,0 грн/дол.);

2026 рік — 45,6 грн/дол. (попередній прогноз — 46,8 грн/дол.);

2027 рік — 47,5 грн/дол. (попередній прогноз — 48,6 грн/дол.);

2028 рік — 48,9 грн/дол. (попередній прогноз — 50,2 грн/дол.);

2029 рік — 50,1 грн/дол. (попередній прогноз — 51,7 грн/дол.);

2030 рік — 51,6 грн/дол.

🧐 Знаходьте найвигідніші інвестиційні пропозиції в одному сервісі — на InvestMarket від «Мінфін»

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.