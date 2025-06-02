Чи є підстави для знецінення гривні (прогноз експерта) — Finance.ua

Чи є підстави для знецінення гривні (прогноз експерта)
Головний чинник, який оберігає валютний ринок від надмірних стрибків — це надходження великих обсягів міжнародної фінансової допомоги.
Про розповів у коментарі Укрінформу ректор Міжнародного інституту бізнесу, колишній заступник голови НБУ Олександр Савченко.
Це також дає тримати валютні резерви на високому рівні.
Нагадаємо, в квітні завдяки переказу коштів від ЄС та Світового банку міжнародні резерви НБУ зросли до рекордних $46,7 млрд, що було на 10,1 відсотків більше за попередній місяць.
Чим формується нині курс
Як зазначив експерт, валютний курс нині формується не стільки економікою (експортом, імпортом, емісією), а більще залежить від обсягів допомоги з боку наших західних партнерів.
Якщо обсяги такої підтримки будуть достатні, то на 2025 рік це гарантує курс відносно стабільний.
Прогнози
Як сказав Савченко, девальвація гривні до долара найближчим часом та у середньостроковій перспективі буде помірною.
А до кінця 2025 року курс може змінитися до 43 $/грн.
«Прогнозувати вартість євро — справа невдячна: все залежатиме від того, яким на той час буде крос-курс євро-долар, на який передовсім впливає геополітика. При цьому основні контракти у нас, як і раніше, обраховують у доларах. І люди по суті „мислять“ доларами. Тому жодних проблем на валютному ринку на цей рік не передбачаю»,
сказав експерт.
Нагадаємо, як заявив заступник голови правління НБУ Сергій Ніколайчук, після набуття Україною членства в Європейському Союзі Національний банк України повинен буде змінити курсоутворювальну валюту — з долара на євро. Ніколайчук пояснив, що протягом наступних 10−15 років НБУ буде оцінювати, наскільки Україна готова відмовитися від гривні на користь євро.
Яким повинен бути валютний кошик українця
Під час Invest Talk Summit фахівці надали поради щодо того, як зберегти та примножити свій капітал та яким загалом він повинен бути. Одним з основних компонентів, на який звернули увагу експерти, був валютний кошик. Зокрема, засновник і керуючий партнер інвестиційної компанії HUG’S Ерік Найман наголосив на тому, що він має складатися за схемою 40−40−10−10, де є: долар (40%), євро (40%), золото (10%) та біткоїн (10%).
При цьому директор з інвестицій Capital Times Артем Щербина зауважив, що він до валютного кошика ще б додав землю. Яку, до речі, вважає заощадженням, а не інвестуванням. Загалом, для нього класичним варіантом є 40−40−20, де 20% - альтернативні інвестиції: криптовалюта, земля, нерухомість та золото. Читайте більше про курс та інветування за посиланням:
Яким буде курс долара та куди краще інвестувати: найважливіше з Invest Talk Summit 2025
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