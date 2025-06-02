Чи є підстави для знецінення гривні (прогноз експерта) — Finance.ua

Чи є підстави для знецінення гривні (прогноз експерта) Сьогодні 09:00 — Валюта

Чи є підстави для знецінення гривні (прогноз експерта)

Головний чинник, який оберігає валютний ринок від надмірних стрибків — це надходження великих обсягів міжнародної фінансової допомоги.

Про розповів у коментарі Укрінформу ректор Міжнародного інституту бізнесу, колишній заступник голови НБУ Олександр Савченко.

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Це також дає тримати валютні резерви на високому рівні.

Нагадаємо, в квітні завдяки переказу коштів від ЄС та Світового банку міжнародні резерви НБУ зросли до рекордних $46,7 млрд, що було на 10,1 відсотків більше за попередній місяць.

Чим формується нині курс

Як зазначив експерт, валютний курс нині формується не стільки економікою (експортом, імпортом, емісією), а більще залежить від обсягів допомоги з боку наших західних партнерів.

Якщо обсяги такої підтримки будуть достатні, то на 2025 рік це гарантує курс відносно стабільний.

Прогнози

Як сказав Савченко, девальвація гривні до долара найближчим часом та у середньостроковій перспективі буде помірною.

А до кінця 2025 року курс може змінитися до 43 $/грн.

«Прогнозувати вартість євро — справа невдячна: все залежатиме від того, яким на той час буде крос-курс євро-долар, на який передовсім впливає геополітика. При цьому основні контракти у нас, як і раніше, обраховують у доларах. І люди по суті „мислять“ доларами. Тому жодних проблем на валютному ринку на цей рік не передбачаю», сказав експерт.

з долара на євро. Ніколайчук пояснив, що протягом наступних 10−15 років НБУ буде оцінювати, наскільки Україна готова відмовитися від гривні на користь євро. Нагадаємо, як заявив заступник голови правління НБУ Сергій Ніколайчук, після набуття Україною членства в Європейському Союзі Національний банк України повинен буде змінити курсоутворювальну валюту —Ніколайчук пояснив, що протягом наступних 10−15 років НБУ буде оцінювати, наскільки Україна готова відмовитися від гривні на користь євро.

Яким повинен бути валютний кошик українця

за схемою 40−40−10−10, де є: долар (40%), євро (40%), золото (10%) та біткоїн (10%). Під час Invest Talk Summit фахівці надали поради щодо того, як зберегти та примножити свій капітал та яким загалом він повинен бути. Одним з основних компонентів, на який звернули увагу експерти, був валютний кошик. Зокрема, засновник і керуючий партнер інвестиційної компанії HUG’S Ерік Найман наголосив на тому, що він має складатисядолар (40%), євро (40%), золото (10%) та біткоїн (10%).

б додав землю. Яку, до речі, вважає заощадженням, а не інвестуванням. Загалом, для нього класичним варіантом є 40−40−20, де 20% - альтернативні інвестиції: При цьому директор з інвестицій Capital Times Артем Щербина зауважив, що він до валютного кошика щеЯку, до речі, вважає заощадженням, а не інвестуванням. Загалом, для нього класичним варіантом є 40−40−20, де 20% - альтернативні інвестиції: криптовалюта , земля, нерухомість та золото. Читайте більше про курс та інветування за посиланням:

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