Яким повинен бути валютний кошик українця — поради експертів Вчора 21:03 — Валюта

Під час Invest Talk Summit фахівці надали поради щодо того, як зберегти та примножити свій капітал та яким загалом він повинен бути.

Одним з основних компонентів, на який звернули увагу експерти, був валютний кошик. Зокрема, засновник і керуючий партнер інвестиційної компанії HUG’S Ерік Найман наголосив на тому, що він має складатися за схемою 40−40−10−10, де є: долар (40%), євро (40%), золото (10%) та біткоїн (10%).

Частково з ним погодився директор з інвестицій Capital Times Артем Щербина, але він до валютного кошика ще б додав землю. Яку, до речі, вважає заощадженням, а не інвестуванням. Загалом, для нього класичним варіантом є 40−40−20, де 20% - альтернативні інвестиції: криптовалюта , земля, нерухомість та золото.

Беручи до уваги саме заощадження та інвестування, то тут думки спікерів збіглися лише частково. Так, керівник департаменту аналітики Concorde Capital Олександр Паращій вважає, що для українців нічого кращого за ОВДП немає. Це, якщо хочете зберегти гроші та навіть трошки заробити. Попри це, він зазначив, що в Україні дуже мало інструментів для інвестування, а саме: ОВДП, нерухомість, земля та депозити. З ним погодився фінансовий експерт Олексій Козирєв, який сказав, що ОВДП перекриває девальвацію гривні, а тому в них точно можна вкладатися.

Цікаво, що діаметральної думки порівняно з тим, що сказав Паращій, дотримується Найман За його словами, інструментів для інвестування значно більше, було б бажання.

«Якщо ти бізнесмен — займайся бізнесом та інвестуй у нього. Якщо ти не бізнесмен, то варто збільшувати свої доходи будь-якими методами, використовуючи свої знання. Навчіться заробляти гроші, а заощаджувати їх, а вже потім — інвестувати», — сказав він.

На фото (зліва направо): Андрій Масло, Артем Щербина, Ерік Найман, Олександр Паращій та Олексій Козирєв

Продовжуючи тему інвестування, Founder & CEO в Investudio Андрій Масло підкреслив, що гроші — не є інвестиційний інструмент, це засіб розрахунку. Володіти валютою в довгостроковій перспективі, на його думку, — стати бідним та втратити капітал.

Як сказав Масло, основний капітал повинен бути інвестований у актив, який генерує дохід, бо це дозволить перекрити інфляцію та отримати додатковий дохід, якими є: акції, облігації, нерухомість та золото. На його думку, інвестування визначають три характеристики: надійність, дохідність та ліквідність.

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