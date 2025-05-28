Інвестиції у закордонні активи: на що варто зробити ставку і де проходять «червоні лінії» — пояснює експерт Вчора 10:45 — Особисті фінанси

Інвестиції у закордонні активи: на що варто зробити ставку і де проходять «червоні лінії» — пояснює експерт

Інвестувати з холодною головою треба завжди, але як обрати для себе найкращий варіант? Чи дійсно для цього треба все аналізувати та мати загалом фундаментальні знання?

На ці питання під час Invest Talk Summit знайшов відповіді засновник First Kyiv Investment Club — Іван Компан.

Експерт підкреслив, що кожен інвестор насамперед має відповісти собі на головне питання: «З яким рівнем ризику ви готові заробляти?». Якщо ваша мета — швидке збагачення через високий ризик, то фундаментальні знання, за словами Компанa, не є критично необхідними. Однак, якщо ви схильні все аналізувати, є ризик, що так і не зважитесь на жоден практичний крок. Тому, за словами експерта, важливо прийняти сам факт, що іноді доведеться ризикувати.

Інша ситуація — коли йдеться про збереження капіталу. Тут ризикувати без обмежень не можна, адже везіння не буває постійним. У такому випадку вже необхідні фундаментальні знання та системний підхід до аналізу.

«Якщо ви плануєте інвестувати в довгостроковій перспективі, з метою сталого зростання капіталу, потрібна система та знання. Аналіз дозволяє оцінити компанію, передбачити її майбутнє і переконатися, що ваші дії правильні. Справедлива вартість компанії — це результат такого аналізу. Успішний інвестор — це той, хто вірить у себе і володіє знаннями», — зазначив Компан.

Попри це, більшість людей, за його словами, заробляють на інвестиціях, не розуміючи до кінця, як працює ринок. Вони купують активи лише тому, що «так сказали інші». І саме це, на думку експерта, є однією з найгрубіших помилок.

«Обирати компанію лише тому, що всі вважають її „майбутнім“ — сумнівна ідея. Не варто також покладатися на компанії, які лише обіцяють, але нічого не реалізовують», — додав він.

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Утім, для початківців, які тільки виходять на міжнародний інвестиційний ринок, думка інших може бути корисною.

«Слухайте тих, кого вважаєте розумними й професійними, чию думку поважаєте. Це не означає, що треба беззаперечно копіювати їхні дії, але важливо, щоб у вашому досвіді успішних рішень було більше, ніж помилок», — пояснив інвестор.

Коли варто починати інвестувати?

На думку Компанa, інвестувати варто вже зараз, адже ми ніколи не знаємо, на якій саме фазі ринку перебуваємо. Проте важливо не вкладати одразу всі кошти.

Експерт радить орієнтуватися на великі компанії, які легко піддаються аналізу і відповідають вашій інвестиційній філософії.

«Ця філософія проста: купити хорошу компанію за розумну ціну. Якщо ваші інвестиції відповідають вашим критеріям — просто тримайте їх у портфелі», — підкреслив він.

Про «червоні лінії» при інвестуванні

Компан застерігає від надмірного оптимізму, особливо в моменти, коли ринок стає перегрітим: «Коли все виглядає надто дорогим — мене це насторожує. У такі періоди краще вичекати. Все залежить від вашої мети», — зауважив експерт.

На завершення Іван Компан наголосив: усі інвестиційні рішення мають бути вашими власними, навіть якщо вони сформовані під впливом думок інших. Лише тоді ви зможете усвідомлено нести відповідальність за свої дії та навчатися на досвіді.

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