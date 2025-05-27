Як захистити заощадження від інфляції: відповідь НБУ — Finance.ua

Як захистити заощадження від інфляції: відповідь НБУ Вчора 16:03 — Особисті фінанси

Як захистити заощадження від інфляції: відповідь НБУ

Інфляція впродовж останніх місяців надалі очікувано зростала. Навесні споживчі ціни були приблизно на 15% вищі, ніж рік тому. З чим це пов’язано — розповіли у Нацбанку України, а також назвали інструменти, які допоможуть захистити заощадження від інфляції.

Продовольчі товари подорожчали передусім через погані минулорічні врожаї, електроенергія — через наслідки російських атак на українські електростанції, а тютюнові вироби — через планове зростання акцизів.

Також у цінах відображається зростання витрат бізнесу на оплату праці на тлі нестачі робочих рук під час війни.

Що буде з цінами надалі

НБУ прогнозує, що вже влітку інфляція почне сповільнюватися.

Цьому сприятимуть:

вищі цьогорічні врожаї, які загальмують зростання цін на продовольство;

здешевлення нафти у світі, яке гальмуватиме подорожчання пального;

заходи НБУ, які підтримають стійку ситуацію на валютному ринку.

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Як захистити заощадження від інфляції

Для забезпечення належного захисту гривневих заощаджень від інфляції НБУ підвищив облікову ставку до 15,5%. Також НБУ посилив стимули для банків залучати строкові депозити в гривні.

«Це спрацювало: банки почали активніше конкурувати за вкладників і пропонувати вищі ставки за гривневими депозитами. Наразі багато банків пропонують гривневі депозити з дохідністю 15% річних і більше (до оподаткування доходів)», — зазначають у НБУ.

Привабливими є й вкладення в гривневі державні облігації — близько 16% річних за річними ОВДП. Такі доходи не оподатковуються.

НБУ прогнозує, що інфляція знизиться до однознакового рівня наприкінці цього року, а у 2026 році — до 5%. Згідно з опитуваннями бізнес і населення через рік очікують інфляцію на рівні близько 10%.

Отже, заощадження у гривневих депозитах і ОВДП мають забезпечити належний захист коштів від інфляції.

Довідка Finance.ua:

ФГВФО підрахував, скільки коштів тримають українці на банківських рахунках. Станом на 1 травня 2025 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках України склала 1,43 трлн грн;

станом на 13 травня середня ставка за 3-місячними вкладами, яку пропонують малі банки, становить 14,18% річних. За піврічними депозитами вони платять у середньому більше — 14,63% річних. Ненабагато відстає дохідність 9-місячних та річних вкладів — 14,25% та 14,59% річних відповідно;

статистика також свідчить, що українці рекордно наростили вкладення у валютні ОВДП. Так, з 9 квітня обсяг доларових облігацій внутрішньої державної позики у власності фізичних осіб почав перевищувати обсяги, які знаходяться у власності банків. ОВДП — широко доступна альтернатива банківським депозитам, дохід за якою не підлягає оподаткуванню.

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