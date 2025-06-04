Держслужбовцям по-новому рахуватимуть зарплати: Зеленський підписав закон — Finance.ua

Держслужбовцям по-новому рахуватимуть зарплати: Зеленський підписав закон Сьогодні 12:00 — Казна та Політика

Держслужбовцям по-новому рахуватимуть зарплати: Зеленський підписав закон

В Україні змінюють систему оплати праці державних службовців. Відповідний Закон No 4282 (законопроєкт № 8222 ) вже підписав президент України.

Про це повідомляє пресслужба Національного агентства України з питань державної служби.

Навіщо це

Нова класифікація посад дозволить зрозуміти, які професійні напрями роботи є на державній службі. Якщо пояснювати наочно, то вона надасть змогу порівнювати оплату праці на держслужбі з ринком праці в Україні — бухгалтерів з бухгалтерами, юристів з юристами, HR з HR, а не держслужбовців загалом із знеособленим ринком.

«Це важливий крок для побудови прозорої, передбачуваної та конкурентної системи оплати праці на державній службі, яка ґрунтується на класифікації посад… Запровадження нової системи оплати праці поступово посилить позиції держави як конкурентного роботодавця на ринку праці», — кажуть в Нацагентстві.

Що змінюється

Заробітна плата державного службовця скаладатиметься із двох частин — сталої (70%) та варіативної (30%).

Стала зарплата — це фіксована виплата та основна винагорода за виконання посадових обов’язків:

посадовий оклад (з 1 січня 2026 року мінімальний розмір посадового окладу на посадах державної службине може становити менше 2,5 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб);

надбавка за вислугу років (2% посадового окладу державного службовця за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 30% посадового окладу) — з 1 квітня 2025;

надбавка за ранг (визначається Кабміном під час затвердження схеми посадових окладів на посадах державної служби) — у 2025 році передбачається, що розміри залишаться незмінними.

Варіативна зарплата — це:

місячна премія (не може перевищувати 30% розміру посадового окладу за фактично відпрацьований час протягом місяця);

квартальна премія (не може перевищувати 90% розміру посадового окладу державного службовця за фактично відпрацьований час протягом кварталу);

премія за результатами щорічного оцінювання.

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Закон також визначає й інші гарантії та компенсації, а саме:

грошову допомогу, що виплачується з настанням щорічної відпустки. Виплачується у розмірі суми посадового окладу, надбавки за вислугу років та надбавки за ранг державного службовця;

матеріальну допомогу для розв’язання соціально-побутових питань.

Вони не враховуються при формуванні фонду сталої та варіативної зарплати.

Також на період дії воєнного стану та протягом 6 місяців з дня його припинення з урахуванням особливостей адміністративно-територіальних одиниць можуть встановлюватись додаткові коригуючі коефіцієнти для оплати праці державних службовців.

Довідка Finance.ua:

нардеп Данило Гетманцев вчергове розкритикував мільйонні зарплати держслужбовців попри відсутність результатів їхньої роботи. Він запропонував встановлювати держслужбовцям КРІ та проводити прозору оцінку ефективності їхньої роботи;

до слова, зарплати чиновників в Україні продовжують зростати. Вони значно перевищують середній рівень по країні — у квітні 2025 року середня зарплата в центральних держорганах України склала 57,2 тисячі гривень, тоді як середня офіційна зарплата по Україні становила 19,9 тисячі гривень. У яких установах отримують найбільші зарплати — розповіли тут.

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