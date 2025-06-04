До 2030-го кількість працездатного населення скоротиться до 17,5 млн осіб, — Мінсоцполітики — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

До 2030-го кількість працездатного населення скоротиться до 17,5 млн осіб, — Мінсоцполітики

59
До 2030-го кількість працездатного населення скоротиться до 17,5 млн осіб, — Мінсоцполітики
До 2030-го кількість працездатного населення скоротиться до 17,5 млн осіб, — Мінсоцполітики
Український ринок праці переживає значну трансформацію. Через повномасштабне вторгнення та демографічну кризу скорочується і кількість працездатного населення.
Про це повідомила персслужба Міністерства соціальної політики.

Що показує статистика

Якщо у 2024 році чисельність населення у віці 15−59 років на території, підконтрольній уряду Україні, становила 18,6 млн осіб, то вже за рік вона скоротилася на пів мільйона.
Згідно з прогнозами, надалі також очікується зміншення кількості працездатних українців — до 17,5 млн осіб у 2030 році.
До 2030-го кількість працездатного населення скоротиться до 17,5 млн осіб, — Мінсоцполітики

Що це означає для бізнесу

Пошук кваліфікованих кадрів ставатиме справжнім викликом.
Як зазначають у Мінсоцполіткии, все частіше на співбесідах зустрічатимуться досвідчені фахівці віком 45−55+ та старші, а кількість молодих спеціалістів зменшуватиметься. Співвідношення 60+до 20-річних+ становитиме 3 до 1. А до 2040 року частка людей 60+ зросте до 28,4%.
Читайте також
Саме тому компаніям необхідно вже сьогодні переосмислювати підходи до роботи з командами.

Поради роботодавцям

  • Зробити ставку на ефективність
Оптимізувати робочі процеси, впроваджувати інновації та підвищувати продуктивність.
  • Активно залучати резерви
Звертати увагу на ті групи, які часто залишаються поза увагою, але мають значний потенціал: внутрішньо переміщених осіб, людей з інвалідністю (де в ЄС працює 50%, а в Україні лише 18%), досвідчених фахівців 50+, студентів, пенсіонерів та ветеранів.
  • Розвивати «економіку догляду»
Зі старінням населення зростатиме попит на послуги з догляду за літніми людьми. Це відкриває нові ніші для бізнесу та допомагає вирішити проблему зайнятості для багатьох.
«Держава готова підтримати бізнес у цьому процесі, пропонуючи програми компенсації витрат на адаптацію робочих місць та перенавчання через Державну службу зайнятості. Пам’ятаємо, що створення інклюзивного ринку праці — пріоритет Стратегії демографічного розвитку України до 2040 року, розробленого Мінсоцполітики», — підсумували у міністерстві.
Принагідно нагадаємо, що за прогнозом ООН, демографічна ситуація в Україні може ускладнитися, якщо не запровадити дієві політичні заходи. Аналітики попереджають, населення може скоротитися до 32 млн осіб до 2050 року.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems