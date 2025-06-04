До 2030-го кількість працездатного населення скоротиться до 17,5 млн осіб, — Мінсоцполітики Сьогодні 08:01

До 2030-го кількість працездатного населення скоротиться до 17,5 млн осіб, — Мінсоцполітики

Український ринок праці переживає значну трансформацію. Через повномасштабне вторгнення та демографічну кризу скорочується і кількість працездатного населення.

Про це повідомила персслужба Міністерства соціальної політики.

Що показує статистика

Якщо у 2024 році чисельність населення у віці 15−59 років на території, підконтрольній уряду Україні, становила 18,6 млн осіб, то вже за рік вона скоротилася на пів мільйона.

Згідно з прогнозами, надалі також очікується зміншення кількості працездатних українців — до 17,5 млн осіб у 2030 році.

Що це означає для бізнесу

Пошук кваліфікованих кадрів ставатиме справжнім викликом.

Як зазначають у Мінсоцполіткии, все частіше на співбесідах зустрічатимуться досвідчені фахівці віком 45−55+ та старші, а кількість молодих спеціалістів зменшуватиметься. Співвідношення 60+до 20-річних+ становитиме 3 до 1. А до 2040 року частка людей 60+ зросте до 28,4%.

Читайте також В Україні зменшується кількість зареєстрованих безробітних — Мінекономіки

Саме тому компаніям необхідно вже сьогодні переосмислювати підходи до роботи з командами.

Поради роботодавцям

Зробити ставку на ефективність

Оптимізувати робочі процеси, впроваджувати інновації та підвищувати продуктивність.

Активно залучати резерви

Звертати увагу на ті групи, які часто залишаються поза увагою, але мають значний потенціал: внутрішньо переміщених осіб, людей з інвалідністю (де в ЄС працює 50%, а в Україні лише 18%), досвідчених фахівців 50+, студентів, пенсіонерів та ветеранів.

Розвивати «економіку догляду»

Зі старінням населення зростатиме попит на послуги з догляду за літніми людьми. Це відкриває нові ніші для бізнесу та допомагає вирішити проблему зайнятості для багатьох.

«Держава готова підтримати бізнес у цьому процесі, пропонуючи програми компенсації витрат на адаптацію робочих місць та перенавчання через Державну службу зайнятості. Пам’ятаємо, що створення інклюзивного ринку праці — пріоритет Стратегії демографічного розвитку України до 2040 року, розробленого Мінсоцполітики», — підсумували у міністерстві.

Принагідно нагадаємо, що за прогнозом ООН, демографічна ситуація в Україні може ускладнитися, якщо не запровадити дієві політичні заходи. Аналітики попереджають, населення може скоротитися до 32 млн осіб до 2050 року.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.