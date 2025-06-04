До 2030-го кількість працездатного населення скоротиться до 17,5 млн осіб, — Мінсоцполітики
Український ринок праці переживає значну трансформацію. Через повномасштабне вторгнення та демографічну кризу скорочується і кількість працездатного населення.
Про це повідомила персслужба Міністерства соціальної політики.
Що показує статистика
Якщо у 2024 році чисельність населення у віці 15−59 років на території, підконтрольній уряду Україні, становила 18,6 млн осіб, то вже за рік вона скоротилася на пів мільйона.
Згідно з прогнозами, надалі також очікується зміншення кількості працездатних українців — до 17,5 млн осіб у 2030 році.
Що це означає для бізнесу
Пошук кваліфікованих кадрів ставатиме справжнім викликом.
Як зазначають у Мінсоцполіткии, все частіше на співбесідах зустрічатимуться досвідчені фахівці віком 45−55+ та старші, а кількість молодих спеціалістів зменшуватиметься. Співвідношення 60+до 20-річних+ становитиме 3 до 1. А до 2040 року частка людей 60+ зросте до 28,4%.
Саме тому компаніям необхідно вже сьогодні переосмислювати підходи до роботи з командами.
Поради роботодавцям
- Зробити ставку на ефективність
Оптимізувати робочі процеси, впроваджувати інновації та підвищувати продуктивність.
- Активно залучати резерви
Звертати увагу на ті групи, які часто залишаються поза увагою, але мають значний потенціал: внутрішньо переміщених осіб, людей з інвалідністю (де в ЄС працює 50%, а в Україні лише 18%), досвідчених фахівців 50+, студентів, пенсіонерів та ветеранів.
- Розвивати «економіку догляду»
Зі старінням населення зростатиме попит на послуги з догляду за літніми людьми. Це відкриває нові ніші для бізнесу та допомагає вирішити проблему зайнятості для багатьох.
«Держава готова підтримати бізнес у цьому процесі, пропонуючи програми компенсації витрат на адаптацію робочих місць та перенавчання через Державну службу зайнятості. Пам’ятаємо, що створення інклюзивного ринку праці — пріоритет Стратегії демографічного розвитку України до 2040 року, розробленого Мінсоцполітики», — підсумували у міністерстві.
Принагідно нагадаємо, що за прогнозом ООН, демографічна ситуація в Україні може ускладнитися, якщо не запровадити дієві політичні заходи. Аналітики попереджають, населення може скоротитися до 32 млн осіб до 2050 року.
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