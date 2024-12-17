День финансов: «Дія.Картка», реестр дропов, множественное гражданство — Finance.ua

День финансов: «Дія.Картка», реестр дропов, множественное гражданство Сегодня 17:45

Во вторник, 17 декабря, в Украине была запущена новая услуга для государственных выплат и сделан первый шаг к введению множественного гражданства.

Карта для всех государственных выплат. В Украине В Украине запустили новую услугу — «Дія.Картка», которая должна стать единственным инструментом для всех государственных выплат. На «Дія.Картка» уже стартовала первая услуга — «єКнига». Минцифры планирует в дальнейшем перевести на нее выплаты «єПідтримка», включая те, которые были в 2021—2023 годах.

Реестр дропов. Национальный банк Национальный банк готовит реестр так называемых дропов. Планируется, что реестр будет включать комбинацию данных о личности клиента и электронном платежном средстве (карте), а также какой банк добавил эту информацию в реестр. Информация о других клиентах или остатки их средств на счетах в реестр не будут включаться.

Единая зона платежей в евро. Глава НБУ Андрей Пышный Глава НБУ Андрей Пышный сообщил , что Украина демонстрирует прогресс в процессе скрининга национального законодательства и присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA). Присоединение к SEPA станет знаковым событием для евроинтеграции Украины и предоставит новые возможности для украинской экономики.

Множественное гражданство. Верховная Рада Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий введение института множественного гражданства в Украине. Этот документ инициировал Владимир Зеленский. Проект закона предусматривает несколько важных изменений в вопросах гражданства Украины, в частности, закрепляются допустимые случаи наличия множественного гражданства.

Упрощенная процедура торговли подержанными авто. Рада также окончательно Рада также окончательно приняла законопроект, который должен упростить торговлю подержанными автомобилями. Теперь не нужна будет государственная регистрация для таких транспортных средств.

Освобождение от пошлин и НДС. Депутаты Депутаты продлили налоговые и таможенные льготы на следующий год. В том числе продлевается освобождение от пошлин и НДС дронов и комплектующих к боеприпасам.

В то же время Министерство обороны внесло изменения в порядок осуществления оборонных закупок под государственные гарантии.

$177 миллиардов от США. Президент Владимир Зеленский Президент Владимир Зеленский заявил , что США выделили на поддержку Украины 177 миллиардов долларов, но не все деньги и пакеты помощи еще пришли. По его словам, половина этих средств пришла в виде оружия.

Великобритания выделила экстренную поддержку в размере 35 миллионов фунтов стерлингов, чтобы помочь Украине восстановить энергосеть.

Евросоюз будет передавать Украине 1,5 млрд евро помощи в месяц. Деньги предоставляются в рамках бюджетной помощи.

Прогноз курса на 2025 год. Аналитики инвесткомпании ICU Аналитики инвесткомпании ICU прогнозируют , что курс доллара в течение 2025 года будет умеренно расти. Курс в конце следующего декабря будет несколько ниже 46 гривен за доллар.

Вопрос перевода средств из Украины за границу (в основном — в страны Европы) и наоборот особенно остро встал после того, как там оказалось несколько миллионов наших сограждан. Поэтому Finance.ua решил рассказать обо всех возможных вариантах отправки средств в обоих вариантах, которые на данный момент существуют.

Кстати, в Европе за последний год цены на аренду жилья выросли. В новом видео на нашем YouTube-канале расскажем о городах с наименьшими ценами на аренду квартир и городах-рекордсменах, где аренда жилья бьет по кошельку:

Ключевые проблемы бизнеса в 2024 году. По По данным опроса Офиса эффективного регулирования, ключевыми вызовами для бизнеса в 2024 году стали, в частности, блокирование налоговых накладных, проблемы с логистикой на границе и злоупотребление регуляторными нормами представителями власти.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.