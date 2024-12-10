День финансов: цифровые услуги для военнослужащих и две новые военные облигации в «Дії», ограничения на переводы — Finance.ua

День финансов: цифровые услуги для военнослужащих и две новые военные облигации в «Дії», ограничения на переводы Сегодня 17:35

Во вторник, 10 декабря, Finance.ua собрал всю необходимую и актуальную информацию и поможет определиться, в каком банке лучше оформить депозит в декабре 2024 года.

На портале «Дія» расширили список цифровых услуг для военнослужащих. Кабинет Министров запускает экспериментальный проект, который позволит военнослужащим через портал Дія получить несколько новых услуг. Об этом Кабинет Министров запускает экспериментальный проект, который позволит военнослужащим через портал Дія получить несколько новых услуг. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Работа для ветеранов. На сайтах по поиску работы На сайтах по поиску работы появляется все больше предложений для ветеранов войны, однако они все равно нередко сталкиваются с трудностями при трудоустройстве.

Кому работодатели готовы платить более 40 000 грн: анализ рынка труда.

Две новые военные облигации в «Дії». В приложении «Дія» можно приобрести две новые военные облигации со сроком погашения в 2026 и 2027 годах. Об этом В приложении «Дія» можно приобрести две новые военные облигации со сроком погашения в 2026 и 2027 годах. Об этом сообщил в Телеграме вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Украина будет сотрудничать с Эстонией для развития цифрового партнерства, — сообщил Федоров.

Кстати, украинские моряки сэкономили более 600 тысяч долларов благодаря новой услуге на портале «Дія».

Ограничения на переводы. Банки планируют Банки планируют ввести прозрачные правила, начиная с надлежащей проверки клиентов, и проведение переводов для клиентов — физических лиц, а также для клиентов — физических лиц предпринимателей, с дифференциацией в зависимости от риска-профиля клиента и запланированного оборота по счету.

Доступные кредиты на приобретение жилья. С начала 2024 года украинцы взяли 8300 кредитов на 14,2 млрд грн на приобретение жилья по программе доступной ипотеки єОселя. Об этом С начала 2024 года украинцы взяли 8300 кредитов на 14,2 млрд грн на приобретение жилья по программе доступной ипотеки єОселя. Об этом сообщил заместитель министра экономики Украины Андрей Телюпа.

В Украине возобновлена ​​выплата компенсаций за уничтоженное жилье. Украина получила 30 млн евро от Банка развития Совета Европы (CEB) на Украина получила 30 млн евро от Банка развития Совета Европы (CEB) на продление программы компенсаций за поврежденное и уничтоженное жилье. Средства направлены на оплату более 800 жилищных сертификатов.

При этом предприятия с поврежденной в результате войны инфраструктурой смогут реструктуризировать долги.

Рынок первичной недвижимости в 2024 году. В 2024 году средняя стоимость квадратного метра от застройщиков продолжала В 2024 году средняя стоимость квадратного метра от застройщиков продолжала расти , а девелоперы активнее аккредитовали свои проекты в программе єОселя.

Новый график Kyiv City Express с 15 декабря. Строительные работы на Воскресенке завершены. Об этом Строительные работы на Воскресенке завершены. Об этом сообщает пресс-служба Kyiv City Express в Telegram. Компания представила новый график-2025 Киевской кольцевой электрички.

65% украинцев не намерены отказываться от праздничных покупок. Как Как сообщают в исследовании deloitte, несмотря на третий год полномасштабной войны, 65% респондентов не планируют отказываться от праздничных покупок. Это положительная тенденция, поскольку в прошлом году этот показатель составлял 59%, а в 2022-м — 61%.

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