День финансов: членство Украины в НАТО, новый пакет военной помощи от США, рекордное количество новых ФЛП — Finance.ua

День финансов: членство Украины в НАТО, новый пакет военной помощи от США, рекордное количество новых ФЛП Сегодня 17:50

В среду, 11 октября, о хороших новостях от партнеров Украины.

Украина станет членом НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг анонсировал будущее Украины в НАТО. Генсек подчеркнул, что чем крепче будет Украина на поле боя, тем сильнее будет ее позиция во время мирных переговоров. История не должна повторяться. Именно поэтому Генсек НАТО Йенс Столтенберг анонсировал будущее Украины в НАТО. Генсек подчеркнул, что чем крепче будет Украина на поле боя, тем сильнее будет ее позиция во время мирных переговоров. История не должна повторяться. Именно поэтому все члены Альянса согласились на то, чтобы Украина стала членом НАТО.

Новый пакет военной помощи от США. Вашингтон Вашингтон объявил о новом пакете военной помощи для Украины на сумму $200 млн. Пакет включает в себя боеприпасы для систем ПВО, ракетные и артиллерийские боеприпасы, высокоточные авиационные боеприпасы, а также вооружение для противодействия российским дронам.

В США также заявили, что способны одновременно оказывать военную помощь и Украине, и Израилю, поэтому события последних дней не угрожают Киеву потерей поддержки со стороны Вашингтона.

Кроме того, Украина подходит ко второму пересмотру программы расширенного финансирования МВФ.

Типы отключений зимой. В Украине пересмотрят зимние В Украине пересмотрят зимние графики отключения электроэнергии . Ситуация будет зависеть от уровня всеобщего дефицита мощности в энергосистеме. В случае небольшого недостатка — свет будут выключать на четыре часа, если больше, то соответственно дольше.

К слову, Украина впервые в мире выстроила физическую защиту энергообъектов и резервные схемы питания.

Также в «Нафтогазе» уверяют, что Киев зимой будет с отоплением, несмотря на предостережения Кличко.

Рекордное количество новых ФЛП. В течение сентября В течение сентября украинцы открыли 35 587 ФЛП. Это самые высокие показатели не только за время полномасштабного вторжения, но и за последние три года. Наиболее востребованные сферы, в которых открываются новые дела, не меняются. Почти половина новых ФЛП — 43% - открываются в сфере торговли.

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Зарплаты ІТ-специалистов. Как Как свидетельствует аналитика Djinni , зарплаты нанятых в третьем квартале технических кандидатов на $200−500 ниже по сравнению с третьим кварталом 2022 года. Пять наиболее конкурентных категорий независимо — Manual QA, JavaScript, Design, Recruiter и Project Manager.

В Украине выросли пенсии. Пенсионный фонд сообщил, что средний размер пенсии за 9 месяцев вырос на 727 гривен или на 15,7% до 5350 гривен. Более половины украинцев Пенсионный фонд сообщил, что средний размер пенсии за 9 месяцев вырос на 727 гривен или на 15,7% до 5350 гривен. Более половины украинцев получают пенсии до 4 тысяч гривен.

Проблемы фиксированного курса гривны. Глава Ассоциации украинских банков Андрей Дубас говорит, что фиксированный курс гривны к доллару Глава Ассоциации украинских банков Андрей Дубас говорит, что фиксированный курс гривны к доллару показывал искаженную ситуацию . Он давал свои полезные результаты в условиях экстремальной неопределенности. Также Дубас подчеркнул: «Некоторые эксперты говорили, что сейчас курс отпустят и он улетит в космос. Он улетел, но „космос“ оказался в пределах двух копеек».

Меньше проблем при экспорте деталей для дронов. Кабинет Министров Кабинет Министров утвердил постановление об упрощении импорта сырья для производства боеприпасов и боевых частей БПЛА. Это обеспечит украинские потребности и позволит нарастить выпуск беспилотников.

В Украине с момента объявления военного положения 24 февраля 2022 года продолжаются мобилизационные мероприятия. Однако существуют категории, которые под мобилизацию не подпадают. Среди этих категорий есть и те, в отношении которых существует так называемая процедура бронирования, то есть военнообязанные, которые не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации. В новой статье расскажем все, что нужно знать о бронировании от мобилизации:

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