Україна вперше у світі вибудувала фізичний захист енергообʼєктів та резервні схеми живлення — Finance.ua
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Україна вперше у світі вибудувала фізичний захист енергообʼєктів та резервні схеми живлення

Казна та Політика
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Україна вперше у світі вибудувала фізичний захист енергообʼєктів та резервні схеми живлення
Україна вперше у світі вибудувала фізичний захист енергообʼєктів та резервні схеми живлення
З урахуванням досвіду минулої осені-зими, коли росія шість місяців поспіль завдавала ударів по енергетичній інфраструктурі, Україна вперше у світі вибудувала фізичний захист енергообʼєктів та резервні схеми живлення.
Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.
«Що буде в осінньо-зимовий період? Одне з найголовніших питань, яке неабияк хвилює киян. З минулорічного жовтня по березень — шість місяців поспіль енергетична інфраструктура України (та Києва зокрема) була головним об'єктом повітряних агресій ворога. рашистські масовані атаки ракетами та дронами пошкодили близько 63% енергетичних потужностей міста. Але минула зима принесла нам, як лихо, так і досвід. Разом із енергетиками і комунальниками проведені роботи для відновлення працездатності київських ТЕЦ», — заявив Попко.
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За його словами, головні пріоритети цьогоріч — фізичний захист важливих об'єктів і резервування мереж.
Як зазначає «Укренерго», тисячі їхніх співробітників працювали 24/7, щоб підготувати понівечену енергосистему до нинішнього опалювального сезону. Магістральні мережі «Укренерго» готові передавати зимові збільшені обсяги електроенергії.
«Були вибудувані споруди фізичного захисту енергообʼєктів (вперше у світі). Підготовлені схеми резервного живлення та варіанти подолання можливих наслідків (також вперше в світі). Лише консолідація зусиль уcix — ЗСУ в особі сил протиповітряної оборони, влади, енергетиків, комунальних служб та кожного киянина допоможе зруйнувати наміри ворога цієї зими!», — додав начальник КМВА.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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