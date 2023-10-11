Україна вперше у світі вибудувала фізичний захист енергообʼєктів та резервні схеми живлення — Finance.ua

Україна вперше у світі вибудувала фізичний захист енергообʼєктів та резервні схеми живлення Сьогодні 07:05 — Казна та Політика

Україна вперше у світі вибудувала фізичний захист енергообʼєктів та резервні схеми живлення

З урахуванням досвіду минулої осені-зими, коли росія шість місяців поспіль завдавала ударів по енергетичній інфраструктурі, Україна вперше у світі вибудувала фізичний захист енергообʼєктів та резервні схеми живлення.

Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

«Що буде в осінньо-зимовий період? Одне з найголовніших питань, яке неабияк хвилює киян. З минулорічного жовтня по березень — шість місяців поспіль енергетична інфраструктура України (та Києва зокрема) була головним об'єктом повітряних агресій ворога. рашистські масовані атаки ракетами та дронами пошкодили близько 63% енергетичних потужностей міста. Але минула зима принесла нам, як лихо, так і досвід. Разом із енергетиками і комунальниками проведені роботи для відновлення працездатності київських ТЕЦ», — заявив Попко.

За його словами, головні пріоритети цьогоріч — фізичний захист важливих об'єктів і резервування мереж.

Як зазначає «Укренерго», тисячі їхніх співробітників працювали 24/7, щоб підготувати понівечену енергосистему до нинішнього опалювального сезону. Магістральні мережі «Укренерго» готові передавати зимові збільшені обсяги електроенергії.

«Були вибудувані споруди фізичного захисту енергообʼєктів (вперше у світі). Підготовлені схеми резервного живлення та варіанти подолання можливих наслідків (також вперше в світі). Лише консолідація зусиль уcix — ЗСУ в особі сил протиповітряної оборони, влади, енергетиків, комунальних служб та кожного киянина допоможе зруйнувати наміри ворога цієї зими!», — додав начальник КМВА.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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