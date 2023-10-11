Фіксований курс гривні до долара показував викривлену ситуацію — голова АУБ Сьогодні 17:04 — Валюта

Фіксований курс гривні до долара показував викривлену ситуацію — голова АУБ

Фіксований курс гривні до долара показував викривлену ситуацію. А песимістичні прогнози щодо чергових кроків пом’якшення валютної політики Національного банку не справдилися.

Про це Українському Радіо заявив голова Асоціації українських банків Андрій Дубас.

«Я спеціально відкрив графік курсу гривні до долара і можу сказати, що зараз він показує тренд на зміцнення в порівнянні з фіксованим курсом, який діяв у нас практично рік. Курс НБУ був зафіксований на рівні 36 гривень 56 копійок. Сьогодні він зміцнюється. Я думаю, що курс буде рухатися як в одну, так і в другу сторону, залежно від економічної ситуації.

Це дуже позитивна історія для економіки. Тому що фіксований курс показував викривлену ситуацію. Він давав свої корисні результати в умовах екстремальної невизначеності. Але зараз ми маємо більш-менш стабільну ситуацію, ритмічність міжнародної допомоги є, і це дозволяє нам вже адаптуватися до таких умов, в яких ми зараз живемо. Звичайно, ми поки не можемо спрогнозувати, яка буде ситуація в листопаді, в грудні, коли буде гаряча фаза опалювального сезону, коли збільшаться витрати на електроенергію, буде відключення електрики чи не буде", — сказав він.

Експерт наголосив, що макроекономічні показники нині дозволяють пом’якшувати валютні обмеження. Національний банк буде згладжувати і різкі спроби зміцнення гривні, і різкі спроби її знецінення. В нього для цього є потужні інструменти.

Також Дубас підкреслив: «деякі експерти казали, що зараз курс відпустять і він полетить у космос. Він полетів, але „космос“ виявився в межах двох копійок».

Експерт прогнозує, що в цих умовах ситуація буде такою, яка вона зараз є.

«Тобто, курс 36,6 плюс-мінус кілька десятих гривні. Найважливіше, на що зараз варто звернути увагу, — це продовження співпраці з міжнародними партнерами. Не можна забувати той факт, що державний бюджет України сьогодні складається практично 50 на 50. Одна частина забезпечується внутрішніми податковими надходженнями від економіки, а інша — це наша міжнародна підтримка. Тому ми маємо все зробити для того, щоб підтримка наших міжнародних партнерів, як фінансова, так і військова, продовжувала бути на високому рівні». — наголосив він.

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Укрінформ За матеріалами:

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