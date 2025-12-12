День финансов: цены на квадратные метры, налоговые проверки ФЛП, исторический курс евро к гривне Сегодня 17:45

Пятница, 12 декабря. Реально ли сегодня приобрести однокомнатную квартиру на вторичном рынке до 40 тысяч долларов и есть ли у Украины возможность повысить зарплаты военнослужащим?

Цены на квадратные метры

Несмотря на войну и рост цен, украинцы все больше интересуются покупкой недвижимости, в том числе в новостройках. По данным Dim. Ria, спрос на новостройки среди украинцев в ноябре рос в большинстве регионов страны. Киев остается лидером по цене: средняя стоимость квадратного метра в ноябре составила $1427/м².

🏠 А реально ли сегодня приобрести однокомнатную квартиру на вторичном рынке до 40 тысяч долларов? Аналитики говорят, что да. Где дешевле всего купить однушку — рассказываем здесь

А вот кто точно не следит за ценами на недвижимость, это Маск, Цукерберг, Безос и другие богачи. Маск, например, живет в домике «контейнере» за $50 тыс. Марк Цукерберг отдал 23 млн долларов за современное поместье в Вашингтоне, которое находится всего в 12 мин езды от Белого дома. А в Паль-Альто у него уже членами семьи заселен практически целый район. И это даже не вся его недвижимость.

Finance.ua проанализировал самые известные резиденции таких владельцев, как: Илон Маск, Бернар Арно, Джефф Безос, Билл Гейтс и Марк Цукерберг, и обнаружил очень много интересного:

Проверка ФЛП

По данным Опендатабот, за три квартала этого года налоговая провела 6041 документальную проверку ФЛП. Это на 12% больше, чем в прошлом году, но все еще в 3,8 раза меньше, чем в довоенном 2021 году. За девять месяцев 2025 года налоговики доначислили предпринимателям 5,98 млрд грн — в 2,6 раза больше, чем в прошлом году, и в 25 раз больше, чем в 2021-м.

🎬 За что ФЛП могут закрыть, и как этого не допустить? В новом видео на нашем YouTube-канале разбираем тему, волнующую каждого предпринимателя. Без паники, без страшилок. Только реальные типичные ошибки, за которые ФЛП могут быть закрыты. Также объясним, как их избежать:

Очередной транш от ЕС

Совет Европейского Союза одобрил 2,3 млрд евро для Украины в рамках финансового инструмента Ukraine Facility. Вскоре в государственный бюджет поступит 2,1 млрд евро кредитных средств и 200 млн евро гранта. Полученные средства будут направлены на первоочередные социальные и гуманитарные расходы страны.

Новая военная облигация в «Дії»

В приложении «Дія» стала доступна новая военная облигация «Амвросиевка» с доходностью от 16,9% годовых. Выплата намечена на 16 декабря 2026 года. Стоимость одной облигации начинается с 1080 грн.

👛 Например, покупая одну облигацию «Амвросиевка» за 1080 грн под 16,9% годовых, через год инвестор получит 1245 грн.

Курс евро к гривне

Официальный курс евро к гривне достиг исторически рекордного уровня — 49,51 гривны из-за роста стоимости евро к доллару на международном рынке.

📢 «Главная причина резкого роста курса евро в Украине связана именно с мировой конъюнктурой. По состоянию на 11 декабря среднее соотношение евро к доллару составило 1 к 1,17. Например: 20 ноября среднее соотношение было на уровне 1 к 1,15, а по состоянию на 1 декабря — 1 к 1,16», — пояснил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности «Глобус Банка» Тарас Лесовой.

Иск рф к Euroclear

Центральный банк россии подал иск в Арбитражный суд Москвы против бельгийского депозитария Euroclear из-за планов Еврокомиссии использовать замороженные российские активы для репарационного кредита Украине. В сообщении Банка россии указано, что действия Euroclear, приведшие к блокированию возможности управления средствами и ценными бумагами, нанесли ущерб регулятору.

Стратегия занятости до 2030 года

Правительство представило проект Стратегии занятости до 2030 года. Он предусматривает привлечение на рынок труда не менее 2 млн украинцев, прежде всего из числа экономически неактивного населения. Документ направлен на преодоление критических вызовов, таких как кадровый дефицит, низкая производительность, массовая миграция и существенное сокращение экономически активного населения.

Кроме того, Министерство экономики завершает подготовку проекта нового Трудового кодекса. Документ включает цифровизацию ключевых процедур, прозрачный механизм определения минимальной заработной платы, расширение видов трудовых договоров и усиление защиты работников, в том числе представителей уязвимых групп.

Реинтеграция ветеранов

85% опрошенных компаний уже имеют в составе работников-ветеранов, преимущественно в доле до 5% персонала. Более двух третей компаний ввели образовательные программы или тренинги по адаптации, а более половины разработали отдельные внутренние политики или программы поддержки.

Владимир Зеленский отметил , что увеличение выплат для военных зависит от того, какой дополнительный бюджет Украина сможет привлечь. Украине нужно привлечь $45−50 млрд на следующий год.

📢 «Когда вы говорите: давайте еще увеличим, — я только за. Но это плюс еще к этому дефициту. Поэтому это очень сложная задача, которую не решишь просто перекидыванием средств. В следующем году будем бороться за соответствующие решения с партнерами» , — заявил Зеленский.

Состояние ІТ-рынка

По состоянию на 2025 год в Украине работает 303 000 ІТ-специалистов. Пятая часть специалистов рассматривает возможность выезда. Медианный доход технического специалиста — $2700, что на 4,2% больше, чем в 2024 году. Несмотря на военные условия, ІТ-отрасль остается одним из ключевых секторов украинской экономики. В сегменте услуг доля компьютерных услуг составляет 41,9%, а доля ІТ в общем экспорте товаров и услуг — 12,3%.

