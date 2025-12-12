Экономика рф демонстрирует все более очевидные признаки охлаждения Сегодня 19:44

Экономика рф демонстрирует все более очевидные признаки охлаждения

На четвертом году полномасштабного вторжения россии в Украину россияне стали более бережно относиться к своим деньгам. Такая тенденция свидетельствует о растущих проблемах в экономике страны.

Об этом пишет Business Insider

Рост потребительских расходов ослаб в большинстве регионов, говорится в отчете Центрального банка россии. В октябре и ноябре спрос снизился, несмотря на то, что уровень безработицы оставался близким к историческому минимуму, а инфляционные ожидания выросли.

«По данным розничных продавцов по всей стране, все большая доля товаров покупается в ходе рекламных акций, распродаж и скидок. Поведение домохозяйств стало более економным», — говорится в отчете.

Розничные продавцы во многих регионах сообщают об ослаблении спроса на дорогие и несущественные товары, что свидетельствует о явном охлаждении после потребительского бума, наблюдавшегося после 2022 года.

«Более сдержанное потребление может свидетельствовать о постепенном снижении перегрева рынка труда и более умеренных ожиданиях относительно динамики доходов в будущем», — пишет Центробанк рф.

Это объясняется спадом после военного бума, когда компании оборонно-промышленного комплекса поднимали зарплаты в борьбе за специализированных работников, а государство вливало средства в войну против Украины.

Теперь же рост зарплат замедлился. Компании в нескольких регионах рф сообщают о снижении спроса на рабочую силу и меньших сроках найма, что отражает охлаждение рынка труда. В то же время многие компании ожидают еще более скромного роста зарплат в 2026 году, что свидетельствует о том, что домохозяйства, возможно, готовятся к более трудным временам.

УНІАН По материалам:

