День финансов: цена на газ, прогноз роста ВВП, субсидия на аренду жилья ВПЛ — Finance.ua

День финансов: цена на газ, прогноз роста ВВП, субсидия на аренду жилья ВПЛ
В среду, 23 апреля, стало известно, что «мирные переговоры» на уровне министров по Украине в Лондоне отменили, а первая вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко сказала , что Украина никогда не признает оккупацию Крыма и не согласится на замороженный конфликт, «замаскированный под мир».
Выплаты украинским беженцам на аренду жилья. В столице Эстонии Таллинне с мая завершат сотрудничество, в рамках которого компенсировали расходы на жилье и услуги перевода для получивших временную защиту украинских беженцев.
ВПЛ могут рассчитать ориентировочную субсидию на аренду жилья. Внутренне перемещенные лица теперь могут самостоятельно рассчитать ориентировочный размер субсидии на аренду жилья: Министерство социальной политики запустило онлайн-калькулятор.
Банки ожидают притока средств клиентов. Банки сообщили о незначительном оттоке средств корпораций в I квартале и в то же время о росте вложений населения. Во ІІ квартале ожидается приток средств от клиентов и дальнейший рост стоимости обязательств.
Кредиты украинцев стали больше. В потребительском кредитовании наблюдается тенденция роста средних сумм кредитов.
Кстати, Revolut считается одним из самых технологичных финансовых стартапов в мире. Украинцы активно пользуются его услугами, хотя официально он не представлен на рынке и не имеет разрешения от регулятора. Поэтому пополнение счета и некоторые другие операции имеют свои особенности.
В этой статье Finance.ua рассмотрел, как проводить платежи с картой Revolut и какие комиссии взимаются за разные транзакции.
Как в Украине и Европе пополнить карту Revolut
Цена на газ для украинцев на ближайший год. «Газоснабжающая компания „Нафтогаз Украины“ продолжит поставлять газ для украинских семей по неизменной цене — 7,96 грн за кубометр», — говорится в заявлении.
Горячие вакансии для менеджеров. Специалисты robota.ua подготовили подборку вакансий для ключевых фигур в каждой компании — менеджеров. Если вы готовы к новым профессиональным вызовам или хотите перейти на более высокий уровень в карьере — самое время действовать.
- Для работодателей могут ввести квоту на трудоустройство УБД.
- Также стало известно, как в Украине насчитывается стаж для участников боевых действий.
Рост ВВП в Украине и мире. Глобальный рост мирового ВВП замедлится с 3,3% в 2024 году до 2,8% в 2025 году и 3% в 2026 году. Об этом свидетельствует обновленный Мировой экономический прогноз (WEO) от Международного валютного фонда (МВФ).
Рейтинг самых здоровых городов Польши. Эксперты группы LUX MED, Варшавской школы экономики и Фонда публичной экономики и администрации создали так называемый Индекс здоровых городов. Именно здесь определены города, в которых больше всего заботятся о здоровье и благополучии своих жителей.
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