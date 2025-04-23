День финансов: цена на газ, прогноз роста ВВП, субсидия на аренду жилья ВПЛ — Finance.ua

День финансов: цена на газ, прогноз роста ВВП, субсидия на аренду жилья ВПЛ Сегодня 17:38

В среду, 23 апреля, стало известно, что «мирные переговоры» на уровне министров по Украине в Лондоне отменили, а первая вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко сказала , что Украина никогда не признает оккупацию Крыма и не согласится на замороженный конфликт, «замаскированный под мир».

Выплаты украинским беженцам на аренду жилья. В столице Эстонии Таллинне с мая В столице Эстонии Таллинне с мая завершат сотрудничество, в рамках которого компенсировали расходы на жилье и услуги перевода для получивших временную защиту украинских беженцев.

ВПЛ могут рассчитать ориентировочную субсидию на аренду жилья. Внутренне перемещенные лица теперь могут самостоятельно рассчитать Внутренне перемещенные лица теперь могут самостоятельно рассчитать ориентировочный размер субсидии на аренду жилья: Министерство социальной политики запустило онлайн-калькулятор.

Банки ожидают притока средств клиентов. Банки сообщили о незначительном оттоке Банки сообщили о незначительном оттоке средств корпораций в I квартале и в то же время о росте вложений населения. Во ІІ квартале ожидается приток средств от клиентов и дальнейший рост стоимости обязательств.

Кредиты украинцев стали больше. В потребительском кредитовании наблюдается тенденция роста средних В потребительском кредитовании наблюдается тенденция роста средних сумм кредитов.

Кстати, Revolut считается одним из самых технологичных финансовых стартапов в мире. Украинцы активно пользуются его услугами, хотя официально он не представлен на рынке и не имеет разрешения от регулятора. Поэтому пополнение счета и некоторые другие операции имеют свои особенности.

В этой статье Finance.ua рассмотрел, как проводить платежи с картой Revolut и какие комиссии взимаются за разные транзакции.

Цена на газ для украинцев на ближайший год. «Газоснабжающая компания „Нафтогаз Украины“ продолжит поставлять газ для украинских семей по «Газоснабжающая компания „Нафтогаз Украины“ продолжит поставлять газ для украинских семей по неизменной цене — 7,96 грн за кубометр», — говорится в заявлении.

Горячие вакансии для менеджеров. Специалисты robota.ua Специалисты robota.ua подготовили подборку вакансий для ключевых фигур в каждой компании — менеджеров. Если вы готовы к новым профессиональным вызовам или хотите перейти на более высокий уровень в карьере — самое время действовать.

Для работодателей могут ввести квоту на трудоустройство УБД.

Также стало известно, как в Украине насчитывается стаж для участников боевых действий.

Рост ВВП в Украине и мире. Глобальный рост мирового ВВП замедлится с 3,3% в 2024 году до 2,8% в 2025 году и 3% в 2026 году. Об этом Глобальный рост мирового ВВП замедлится с 3,3% в 2024 году до 2,8% в 2025 году и 3% в 2026 году. Об этом свидетельствует обновленный Мировой экономический прогноз (WEO) от Международного валютного фонда (МВФ).

Рейтинг самых здоровых городов Польши. Эксперты группы LUX MED, Варшавской школы экономики и Фонда публичной экономики и администрации создали так называемый Индекс здоровых городов. Именно здесь . Эксперты группы LUX MED, Варшавской школы экономики и Фонда публичной экономики и администрации создали так называемый Индекс здоровых городов. Именно здесь определены города, в которых больше всего заботятся о здоровье и благополучии своих жителей.

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